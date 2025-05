ZN opozarjajo: Brez pomoči bo v Gazi v 48 urah umrlo 14 tisoč otrok

Palestinska tiskovna agencija Wafa je poročala, da je bilo ponoči med drugim v mestu Deir al Balah v osrednjem delu Gaze ubitih 12 ljudi, o žrtvah so poročali tudi v mestu Han Junis na jugu enklave in z območja v bližini mesta Gaza.

Izraelska vojska že več dni krepi napade na območje Gaze in poudarja, da je njen cilj uničenje Hamasa in osvoboditev talcev.

V mestu Gaza je bilo v napadu na poslopje šole, v katero so se zatekli razseljeni ljudje, ubitih osem ljudi. Kot poroča AFP, je bilo 15 ljudi ubitih v napadu v bližini begunskega taborišča Nusejrat, o žrtvah so poročali tudi po izraelskem napadu na hišo v begunskem taborišču Džabalija.

Ekipe civilne zaščite so ponoči v bolnišnice prepeljale najmanj 44 mrtvih, večinoma žensk in otrok, je povedal tiskovni predstavnik agencije za civilno zaščito.

Med dvomesečno prekinitvijo ognja med Izraelom in Hamasom v začetku leta je v Gazo sicer vsak dan vstopilo do 600 tovornjakov s humanitarno pomočjo.

Združeni narodi so medtem danes sporočili, da so od Izraela prejeli dovoljenje za vstop še približno sto tovornjakov s pomočjo v Gazo, kamor se po popolni izraelski blokadi počasi znova steka humanitarna pomoč.

Slovenija z drugimi državami preučuje možnost uvedbe sankcij



Slovenija medtem skupaj s Francijo in Irsko preučuje možnost uvedbe sankcij proti Izraelu.

"Jaz se pridružujem pozivu Francije, Kanade in drugih držav, ki zaostrujejo grožnje s sankcijami proti Izraelu, če se ne ustavi ta morija," je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Dodala je, da je Slovenija že dlje časa v krogu majhne skupine držav, ki se zavzema za zaostrovanje sankcij proti Izraelu, tudi trgovinskih.

Kot je še spomnila, so v Sloveniji že pred časom začeli pregledovati, kakšne so možnosti za uvedbo sankcij na nacionalni ravni na področju trgovine, ki je sicer zelo omejena. Po besedah ministrice so v stikih s Francijo, ki dela podobno, in z Irsko. Skupaj pregledujejo, kako bi lahko uvedli sankcije proti Izraelu, če EU tega ne bo sposobna enotno storiti, je pojasnila.

Skupina 22 držav, vključno z Nemčijo, Francijo, Združenim kraljestvom, Kanado in Slovenijo, je v ponedeljek pozvala Izrael, naj v celoti odpravi blokado dobav pomoči v Gazo. Voditelji Francije, Združenega kraljestva in Kanade pa so v ločeni izjavi v nasprotnem zagrozili Izraelu s konkretnimi ukrepi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je njihovo grožnjo označil za darilo palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas.