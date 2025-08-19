Združeni narodi: Rekordno število ubitih humanitarnih delavcev

Lani je bilo ubitih 31 odstotkov humanitarnih delavcev več kot leta 2023. To je po navedbah ZN predvsem posledica vojn v Gazi, kjer je bilo ubitih 181 humanitarnih delavcev, in v Sudanu, kjer jih je življenje izgubilo 60.
Zaskrbljujoče je tudi letošnje število žrtev med humanitarnimi delavci. Začasni podatki iz baze podatkov Aid Worker Security Database kažejo, da je bilo do 14. avgusta letos ubitih 265 humanitarnih delavcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Večina humanitarnih delavcev je lani umrla v napadih med opravljanjem svojih dolžnosti ali na svojih domovih. Poleg tega je bilo lani ranjenih 308 humanitarnih delavcev, 125 jih je bilo ugrabljenih, 45 pa pridržanih.
"Že en sam napad na humanitarnega kolega je napad na vse nas in na ljudi, ki jim pomagamo," je dejal koordinator ZN za nujno pomoč Tom Fletcher. "Kot humanitarna skupnost ponovno zahtevamo, da tisti, ki imajo moč in vpliv, ukrepajo v korist človeštva, zaščitijo civiliste in humanitarne delavce ter storilce privedejo pred sodišče," je dodal.
Združeni narodi so ob dnevu humanitarnosti znova poudarili, da so napadi na humanitarne delavce in operacije kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Poleg tega škodujejo življenjsko pomembnim povezavam, ki pri življenju ohranjajo milijone ljudi, ujetih na območjih, ki so jih prizadele vojne in katastrofe.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je ob dnevu humanitarnosti sporočila, da je letos zabeležila več kot 800 napadov na zdravstvene delavce na 16 območjih. Pri tem je bilo ubitih več kot 1110 zdravstvenih delavcev in pacientov, več sto pa je bilo ranjenih.
ZN so svetovni dan humanitarnosti razglasili na dan, ko je bilo v samomorilskem bombnem napadu na urad ZN v Bagdadu 19. avgusta 2003 ubitih 22 humanitarnih delavcev, med njimi tudi vodja misije ZN v Iraku in visoki komisar ZN za človekove pravice Sergio Vieira de Mello. Okoli 150 humanitarnih delavcev je bilo ranjenih. Poleg žrtev napada se mednarodna skupnost na dan humanitarnosti spominja tudi vseh drugih, ki so umrli med izvajanjem humanitarnega dela. Večinoma so to lokalni humanitarni delavci.
