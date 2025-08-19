Svetli način
Tujina

Združeni narodi: Rekordno število ubitih humanitarnih delavcev

Ženeva, 19. 08. 2025 07.54 | Posodobljeno pred 9 minutami

STA , L.M.
Združeni narodi so ob dnevu humanitarnosti opozorili na rekordno število ubitih humanitarnih delavcev v letu 2024, ubitih je bilo 383 humanitarnih delavcev, največ v Gazi in Sudanu. Število žrtev in pomanjkanje odgovornosti sta posledica brezbrižnosti mednarodne skupnosti, saj napadi na humanitarne delavce kršijo mednarodno pravo in ogrožajo pomoč milijonom ljudi.

Lani je bilo ubitih 31 odstotkov humanitarnih delavcev več kot leta 2023. To je po navedbah ZN predvsem posledica vojn v Gazi, kjer je bilo ubitih 181 humanitarnih delavcev, in v Sudanu, kjer jih je življenje izgubilo 60.

Zaskrbljujoče je tudi letošnje število žrtev med humanitarnimi delavci. Začasni podatki iz baze podatkov Aid Worker Security Database kažejo, da je bilo do 14. avgusta letos ubitih 265 humanitarnih delavcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Večina humanitarnih delavcev je lani umrla v napadih med opravljanjem svojih dolžnosti ali na svojih domovih. Poleg tega je bilo lani ranjenih 308 humanitarnih delavcev, 125 jih je bilo ugrabljenih, 45 pa pridržanih.

Tom Fletcher
Tom Fletcher FOTO: Profimedia

"Že en sam napad na humanitarnega kolega je napad na vse nas in na ljudi, ki jim pomagamo," je dejal koordinator ZN za nujno pomoč Tom Fletcher. "Kot humanitarna skupnost ponovno zahtevamo, da tisti, ki imajo moč in vpliv, ukrepajo v korist človeštva, zaščitijo civiliste in humanitarne delavce ter storilce privedejo pred sodišče," je dodal.

Združeni narodi so ob dnevu humanitarnosti znova poudarili, da so napadi na humanitarne delavce in operacije kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Poleg tega škodujejo življenjsko pomembnim povezavam, ki pri življenju ohranjajo milijone ljudi, ujetih na območjih, ki so jih prizadele vojne in katastrofe.

Zdravstveni delavci
Zdravstveni delavci FOTO: Profimedia

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je ob dnevu humanitarnosti sporočila, da je letos zabeležila več kot 800 napadov na zdravstvene delavce na 16 območjih. Pri tem je bilo ubitih več kot 1110 zdravstvenih delavcev in pacientov, več sto pa je bilo ranjenih.

ZN so svetovni dan humanitarnosti razglasili na dan, ko je bilo v samomorilskem bombnem napadu na urad ZN v Bagdadu 19. avgusta 2003 ubitih 22 humanitarnih delavcev, med njimi tudi vodja misije ZN v Iraku in visoki komisar ZN za človekove pravice Sergio Vieira de Mello. Okoli 150 humanitarnih delavcev je bilo ranjenih. Poleg žrtev napada se mednarodna skupnost na dan humanitarnosti spominja tudi vseh drugih, ki so umrli med izvajanjem humanitarnega dela. Večinoma so to lokalni humanitarni delavci.

dan humanitarnosti smrt združeni narodi humanitarni delavci
Wolfman
19. 08. 2025 08.24
Ga ni večjega zla in krvnika za humanitarne delavce kot je Izraelska vlada!
