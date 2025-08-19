Združeni narodi: Rekordno število ubitih humanitarnih delavcev

Združeni narodi so ob dnevu humanitarnosti opozorili na rekordno število ubitih humanitarnih delavcev v letu 2024, ubitih je bilo 383 humanitarnih delavcev, največ v Gazi in Sudanu. Število žrtev in pomanjkanje odgovornosti sta posledica brezbrižnosti mednarodne skupnosti, saj napadi na humanitarne delavce kršijo mednarodno pravo in ogrožajo pomoč milijonom ljudi.

Lani je bilo ubitih 31 odstotkov humanitarnih delavcev več kot leta 2023. To je po navedbah ZN predvsem posledica vojn v Gazi, kjer je bilo ubitih 181 humanitarnih delavcev, in v Sudanu, kjer jih je življenje izgubilo 60. Zaskrbljujoče je tudi letošnje število žrtev med humanitarnimi delavci. Začasni podatki iz baze podatkov Aid Worker Security Database kažejo, da je bilo do 14. avgusta letos ubitih 265 humanitarnih delavcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Večina humanitarnih delavcev je lani umrla v napadih med opravljanjem svojih dolžnosti ali na svojih domovih. Poleg tega je bilo lani ranjenih 308 humanitarnih delavcev, 125 jih je bilo ugrabljenih, 45 pa pridržanih.

"Že en sam napad na humanitarnega kolega je napad na vse nas in na ljudi, ki jim pomagamo," je dejal koordinator ZN za nujno pomoč Tom Fletcher. "Kot humanitarna skupnost ponovno zahtevamo, da tisti, ki imajo moč in vpliv, ukrepajo v korist človeštva, zaščitijo civiliste in humanitarne delavce ter storilce privedejo pred sodišče," je dodal. Združeni narodi so ob dnevu humanitarnosti znova poudarili, da so napadi na humanitarne delavce in operacije kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Poleg tega škodujejo življenjsko pomembnim povezavam, ki pri življenju ohranjajo milijone ljudi, ujetih na območjih, ki so jih prizadele vojne in katastrofe.

