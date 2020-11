ZN: Pandemija covida-19 bi lahko izničila 25 let napredka glede enakosti spolov

V času pandemije ženske opravljajo bistveno več gospodinjskih opravil in družinske oskrbe. Breme oskrbe predstavlja "resnično tveganje za vrnitev v stereotipe o spolu iz petdesetih let" prejšnjega stoletja, po poročanju BBC opozarja Bhatia. Zaradi koronskih ukrepov in omejitev so ljudje doma več kot kdaj koli prej, potreba po gospodinjskih opravilih in oskrbi se je zato povečala, največji del tega bremena pa nosijo ženske, je pokazala raziskava, ki so jo izvedli v 47 državah po svetu. Slovenije raziskava ni zajela.

Teni Wada,mlada mamica je za BBC povedala, da oba z možem med zaustavitvijo javnega življenjadelata od doma, a so njuni dnevi bili videti precej drugačni. Njen mož dela od jutra pa vse do 17.30 ure in se posveča samo delu, medtem ko Teni tega razkošja nima, saj kot pravi 80% neplačanega dela opravi sama, vključujoč tudi skrb za njuno triletno hčerko. Pravi, da je čas luksuz, ki ga ona, med delom, načrtovanjem obrokov in pranjem perila, nima. "Prvi trije meseci so bili grozni, duševno sem skoraj vsak dan dosegla svojo mejo. Ko je hči jokala, sem tudi jaz jokaja," je še dodala.

"Opažamo zaskrbljujoče vplive epidemije, vključno z visoko stopnjo stresa in različnih posledic na druševnem zdravju, zlasti pri ženskah," je povedal Papa Seck glavni statistik pri Agenciji ZN za ženske.