ZN podpirajo odpravo embarga Kubi, ZDA osamljene pri sankcijah

Resolucija ni zavezujoča, ampak izpostavlja, kako zelo osamljene so ZDA pri svojih gospodarskih, finančnih in drugih sankcijah proti Kubi, ki so bile uradno uvedene že leta 1962. Resolucija potrjuje načela suverene enakopravnosti, načelo nevpletanja v notranje zadeve držav in načela svobodne mednarodne trgovine ter plovbe.

Argentinski predsednik Javier Milei je bil medtem zelo nezadovoljen z glasovanjem zunanje ministrice Diane Mondino, ki je prav tako obsodila sankcije ZDA proti Kubi. Milei jo je zaradi tega danes odstavil s položaja in ob tem dejal, da Argentina "odločno nasprotuje diktatorskemu režimu na Kubi".

Kuba se sicer spopada z eno najhujših gospodarskih in energetskih kriz v svoji zgodovini. Poleg izpadov električne energije so državljani razočarani tudi zaradi pomanjkanja hrane in inflacije. Več sto tisoč ljudi se je izselilo, mnogi od njih so odšli v ZDA. Embargo je bil uveden leta 1960 po revoluciji, ki jo je vodil Fidel Castro, in nacionalizaciji premoženja ameriških državljanov in podjetij. Julija 2016 sta takatni kubanski predsednik Raul Castro in ameriški Barack Obama uradno obnovila odnose, istega leta pa so se ZDA prvič vzdržale glasovanja o resoluciji, ki je zahtevala odpravo embarga. Toda Obamov naslednik, Donald Trump, je ostro kritiziral stanje človekovih pravic na Kubi in leta 2017 so ZDA ponovno glasovale proti resoluciji.