ZN potrdili, da so novinarko Al Jazeere ubile izraelske sile

"Vse informacije, ki smo jih zbrali - tudi od izraelske vojske in palestinskega generalnega državnega tožilca - potrjujejo dejstvo, da so streli, ki so ubili Širin Abu Akleh in ranili njenega kolega Alija Samudija prišli od izraelskih varnostnih sil in da niso bili posledica neselektivnega streljanja oboroženih Palestincev, kot so sprva sporočile izraelske oblasti," je danes v Ženevi na novinarski konferenci sporočila tiskovna predstavnica urada ZN za človekove pravice Ravina Shamdasani. Poudarila je, da niso našli informacij, "ki bi kazale na kakršno koli dejavnost oboroženih Palestincev v neposredni bližini novinarjev". Kot zelo zaskrbljujoče je izpostavila dejstvo, da izraelske oblasti še niso sprožile sodne preiskave. S tem so končali neodvisno preiskavo smrti dolgoletne ugledne novinarke Al Jazeere, v okviru katere so preučili fotografije, video in tonske posnetke, obiskali kraj dogodka, se posvetovali s strokovnjaki in se pogovorili s pričami ter pregledali uradna sporočila.