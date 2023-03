ZN tako ruske kot ukrajinske sile obtožujejo usmrtitev vojnih ujetnikov

Združeni narodi so sporočili, da so globoko zaskrbljeni zaradi skupinskih usmrtitev in nasilnega ravnanja z vojnimi ujetniki, tako s strani ruskih kot ukrajinskih sil. Moskva in Kijev se sicer vse od ruske invazije na Ukrajino medsebojno obtožujeta krutega ravnanja z ujetniki. V ruskem napadu na humanitarni center v mestu Kostjantinivka na vzhodu Ukrajine so bili ubiti trije ljudje, pa je sporočila ukrajinska služba za nujne primere. Še eno žrtev pa je terjalo rusko obstreljevanje v južni regiji Herson.

Vodja misije ZN za spremljanje zlorab človekovih pravic v Ukrajini Matilda Bogner je na današnji novinarski konferenci v Kijevu povedala, da so Združeni narodi v zadnjem času zabeležili skupinske usmrtitve vojnih ujetnikov na obeh straneh. "Globoko smo zaskrbljeni, ker so ukrajinske oborožene sile nedavno po hitrem postopku usmrtile do 25 ruskih vojnih ujetnikov in borcev, kar smo dokumentirali. To se je pogosto zgodilo takoj po tem, ko so jih zajeli na bojišču," je dejala Bognerjeva. Izrazila je tudi globoko zaskrbljenost zaradi domnevnih usmrtitev 15 ukrajinskih ujetnikov, ki so jih po zajetju usmrtile ruske oborožene sile.

Moskva in Kijev se sicer vse od ruskega vdora v Ukrajino pred letom dni medsebojno obtožujeta krutega ravnanja z vojnimi ujetniki. V enem od poročil ZN je bilo navedeno, da so pripadniki ukrajinskih sil ruskim vojnim ujetnikom grozili s smrtjo, uprizarjali usmrtitve in jim grozili s spolnim nasiljem. Usmrtitve je po navedbah ZN izvajala tudi ruska najemniška skupina Wagner. Poročilo ZN navaja, da so na obeh straneh več ujetnikov mučili in z njimi slabo ravnali, bodisi da bi od njih pridobili informacije ali preprosto iz maščevanja. "Uporabljali so pesti, noge, palice, paralizatorje. Nekaterim ujetnikom so zlomili roke ali noge," je dejal eden od pričevalcev. Vojni ujetniki z obeh strani so poročali o nasilnih zaslišanjih, med katerimi naj bi jih pretepali, mučili s pomočjo elektrošokov, bili naj bi tudi tarče spolnega nasilja ter prikrajšani za dostop do vode, hrane in zdravil.

