Afganistan: ZN pošiljajo humanitarno pomoč, ženske zahtevajo svoje pravice

"Od leta 2002 do letos je humanitarna letalska služba v Afganistanu oskrbovala več kot 20 lokacij," je dejal Dujarric, ki je zagotovil, da se bodo skušali vrniti na te lokacije, ko bodo to dopuščali varnostne razmere in finančna sredstva. Dujarric je dodal, da si ZN prizadevajo vzpostaviti tovorni zračni most za prevoz medicinskih pripomočkov in druge nujne opreme.

Skupina afganistanskih žensk pa je v Kabulu, ki ga nadzorujejo talibani, pripravila manjši protest s pozivom k enakim pravicam in udeležbi v političnem življenju, poroča CNN. Kljub tveganju je skupina, imenovana Mreža za politično udejstvovanje žensk, korakala po ulici pred afganistanskim finančnim ministrstvom, skandirala slogane in marširala z napisi. Ženske so zahtevale tudi sodelovanje v afganistanski vladi in pozivale k ustavni zakonodaji.

"Od 15. avgusta smo videli, da se kriza le povečuje in zaostruje, tej državi pa grozi gospodarski zlom," je za Reuters v Kabulu povedala Mary-Ellen McGroarty , vodja Svetovnega programa za hrano v Afganistanu. Talibani so v času, ko so vladali od leta 1996 do 2001, sledili radikalni obliki šeriatskega ali islamskega prava. Tokrat pa gibanje skuša svetu predstaviti zmernejši obraz, obljublja, da bo zaščitilo človekove pravice in se ne bo maščevalo starim sovražnikom.

Zbralo se je malo število protestnic, vendar so zbrale veliko poguma, da so javno izzvale talibanske voditelje. Zahtevale so predvsem svoje pravice, ki so jim jih s prihodom na oblast talibani vzeli, saj so jim naročili, da morajo ženske ostajati doma, nekaterim so celo neposredno ukazali, da naj zapustijo svoja delovna mesta. Talibanski voditelji se branijo, da bodo imele ženske pomembno vlogo v družbi in da bodo imele dostop do izobraževanja. Toda aktivistična skupina jim ne verjame in se bojijo, da se ostra politika talibanov ne bo zmehčala in se bodo vrnili v čas pred dvema desetletjema, ko so ženske skoraj izginile iz javnega življenja. Nekatere afganistanske ženske pa zaradi strahu za svojo varnost že ostajajo doma.

Demonstracije v Kabulu pa so se zgodile le dan po tem, ko so ženske podobne proteste izvedle v afganistanskem zahodnem mestu Herat. Tam so ženske nosile velik napis: "Nobena vlada ne more dolgo obstajati brez žensk. Naše zahteve so: pravica do izobraževanja in pravica do dela na vseh področjih." Lina Haidari, protestnica v Heratu, je dejala, da "se pravice in dosežki žensk, za katere smo delali in se borili več kot 20 let, pod talibansko oblastjo ne smejo zanemariti".