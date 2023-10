Izrael nadaljuje z napadi na Gazo, ubitih več deset civilistov

Izraelska vojska medtem trdi, da je ubila še enega poveljnika Hamasa, ki naj bi stal za nepričakovanim napadom Hamasa na Izrael v začetku meseca. "V preteklosti je poveljeval zračnim silam Hamasa in sodeloval pri razvoju zmogljivosti teroristične organizacije na področju brezpilotnega letalstva in padalstva," je dodala vojska.

Iz vojaškega krila Hamasa so sporočili, da so na severu Gaze v spopadih ubili enega pripadnika izraelskih sil, navaja Al Jazeera .

Palestinski Rdeči polmesec opozarja, da so se ponoči nadaljevali izraelski napadi v bližini bolnišnice Al Kuds v mestu Gaza, v katero naj bi se pred izraelskimi napadi zateklo približno 55.000 ljudi. V napadih naj bi bila poškodovana center nujne medicinske pomoči in glavno skladišče bolnišnice.

Izraelske sile so danes sprva poročale o vdoru "sovražnega letala" v bližini mesta Eliat, a so se pozneje popravile in dejale, da se je letalo približevalo izraelskemu ozemlju ter da grožnje za civiliste na območju ni. Pri tem vojska ni podala podrobnosti o vrsti letala in njegovem izvoru, prav tako ni navedla, ali ga je zračna obramba sestrelila. Po poročanju lokalnih medijev naj bi bil sicer nad Rdečim morjem sestreljen brezpilotni letalnik.