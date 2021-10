ZN: Z načrtovano rabo fosilnih goriv podnebni cilji nedosegljivi

Načrtovana proizvodnja premoga, nafte in plina, ki jo v tem trenutku načrtujejo svetovna gospodarstva, več kot dvakrat presega količine, ki bi bile skladne z dosego podnebnih ciljev, svarijo Združeni narodi. Poudarili so, da mora svet emisije do leta 2030 prepoloviti, do leta 2050 pa morajo biti te ničelne, če želimo omejiti segrevanje.

Deset dni pred podnebno konferenco COP26 v Glasgowu so Združeni narodi opozorili na "nevarne" načrte rabe fosilnih goriv v tem desetletju, ki nikakor niso skladni z zavezami iz pariškega sporazuma. Ta cilja na omejitev globalnega segrevanja pod mejo dveh stopinj Celzija, pri tem pa si prizadeva za ukrepe, ki bi to mejo znižali na 1,5 stopinje. Za dosego tega cilja je treba emisije do leta 2030 prepoloviti, do sredine stoletja pa mora svet doseči neto ničelne emisije, v danes objavljenem sporočilu izpostavljajo Združeni narodi. Ob tem so navedli podatek iz raziskave o načrtovani proizvodnji, da bo raba fosilnih goriv verjetno naraščala do leta 2040. icon-expand Za dosego cilja je treba emisije do leta 2030 prepoloviti. FOTO: Dreamestime Načrti za to desetletje predvidevajo proizvodnjo 110 odstotkov več fosilnih goriv, kot bi bilo potrebno, da se globalno segrevanje omeji na 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo, in 45 odstotkov več, kot bi bilo potrebno, da se omeji na dve stopinji. "Raziskava je jasna: raba fosilnih goriv se mora takoj in znatno zmanjšati, da bi se vrnili na pot k omejitvi segrevanja planeta na 1,5 stopinje Celzija," je poudaril vodilni avtor raziskave iz stockholmskega okoljskega inštituta Ploy Achakulwisut. "Zemlja se je doslej segrela za 1,1 stopinje Celzija, pa že vidimo vse pogostejše suše, poprave, nevihte ..." je še izpostavil.