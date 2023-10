ZN: Zaloge goriva v bolnišnicah v Gazi zadostujejo le še za 24 ur

Izrael po napadu Hamasa še naprej izvaja strogo blokado območja Gaze in se pripravlja na kopensko invazijo. Na egiptovski strani meje pa medtem na vstop v Gazo čakajo kolone humanitarne pomoči. "Rafa bo ponovno odprta. Z Združenimi narodi, z Egiptom, Izraelom in drugimi vzpostavljamo mehanizem za pridobivanje pomoči in njeno dostavo ljudem, ki jo potrebujejo," je dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken po nedeljskem srečanju z Egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem. Blinken je poudaril, da ZDA zavračajo ideje o izgonu Palestincev iz Gaze.

"Predsednik palestinske uprave Mahmud Abas in vsi drugi voditelji, s katerimi sem govoril v regiji, so mi povedali, da zavračajo takšne ideje, in tudi mi jih ne podpiramo. Ljudje bi morali ostati doma v Gazi, vendar pa želimo zagotoviti, da niso v nevarnosti in dobijo pomoč, ki jo potrebujejo," je dejal Blinken.

Blinken sicer ni natančno dejal, kdaj bo do odprtja prehoda prišlo. Ameriški diplomat David Satterfield, ki je bil v nedeljo imenovan za posebnega odposlanca za humanitarne zadeve na Bližnjem vzhodu, bo v ponedeljek prispel v Egipt, da se dogovori o podrobnostih, je napovedal Blinken.