Znamenit poševni stolp v Pisi ob ponovnem odprtju pretežno sameval

Prva obiskovalca, ki sta 'premagala' več kot 280 stopnic do vrha, sta bila 10-letna Matilde in njen oče Roberto. Stolp lahko sicer po novih pravilih ob istem času obišče največ 15 oseb, poroča BBC. Vsi obiskovalci morajo nositi zaščitne maske in elektronsko napravo, ki oddaja signal in se oglasi, ko se posameznik nekomu preveč približa.

Vodja urada, ki upravlja s stolpom, je ponovno odprtje označil za 'nov začetek'. Po besedah Perfrancesca Pacinija je trimesečno zaprtje povzročilo veliko finančno škodo, a kljub temu želijo v svet poslati znak upanja. Priljubljeni stolp so začeli graditi leta 1173 in velja za eno največjih italijanskih turističnih atrakcij. Vsako leto privabi pet milijonov obiskovalcev.