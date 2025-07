Znamenita pariška vetrnica se znova vrti

14 mesecev po neljubem dogodku, ko so nenadoma zgrmele na tla, so se na Moulin Rougeu znova zavrtele 12-metrske vetrnice. Te so sicer na znameniti rdeči mlin znova namestili že nekaj mesecev po incidentu, pohiteli so zaradi olimpijskih iger, ki so se lani odvijale v francoski prestolnici. A je trajalo še leto dni, da so popravili tudi motor, ki jih poganja.

"Vetrnice na Moulin Rougeu so se vedno vrtele, zato smo morali simbol Pariza vrniti Parizu, Franciji takšnega, kot je bil," je slavnostni dogodek pospremil direktor kabareta Jean-Victor Clérico, poroča The Guardian. Pri tem je nekoliko pretiraval, polovico dneva namreč vetrnice mirujejo. Vrtijo se med četrto uro popoldne in drugo zjutraj.

Ob pomembnem dnevu za pariški rdeči mlin seveda ni šlo brez njegovih plesalk. Kar 90, oblečenih v rdeče in z bogatim pernatim okrasjem, jih je na ulici zaplesalo slavni kankan.

Vsak dan sicer v Moulin Rougeu pripravijo dve predstavi, na leto pa si jih ogleda kar 600 tisoč obiskovalcev.

Moulin Rouge so ustanovili leta 1889. To je bilo leto, ko je v Parizu potekala svetovna razstava, v čast katere so postavili Eifflov stolp. Če je ta postal simbol industrijske dobe, je bil Moulin Rouge sinonim za nočno življenje v ležernem svetovljanskem mestu. Na svojih slikah ga je med drugim ovekovečil Henri de Toulouse-Lautrec, njegov čar pa je leta 2001 oživil istoimenski film režiserja Baza Luhrmanna.