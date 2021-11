Znamenita tajska plaža iz filma The Beach kmalu znova odprta

Plaža Maya Bay se nahaja v Narodnem parku Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi na Tajskem. Je del Phi Phi Leh – enega od dveh glavnih otokov Phi Phi v provinci Krabi. Za razliko od veliko večjega Phi Phi Dona, kjer so številne cenovno ugodne nastanitve, je bil Phi Phi Leh odprt le za enodnevne obiske, preden so uradniki naposled zaliv Maya zaprli.

Maya Bay se je do danes obnovil

V zadnjih dveh desetletjih je bil zaliv ena najbolj obleganih znamenitosti v državi, deloma zaradi svetovnega uspeha filma 'The Beach', katerega del je bil posnet tam. Ekipa CNN ga je obiskala nekaj tednov pred zaprtjem. Po njihovih navedbah se je število obiskovalcev množilo iz minute v minuto. Čolni so množično pluli v zaliv in iz njega. Po uradnih podatkih, ki jih navaja CNN, je zaliv leta 2018 v povprečju sprejel okoli 5000 obiskovalcev na dan. Številni so bili enodnevni izletniki iz Phuketa, ki je oddaljen manj kot uro vožnje z gliserjem. "Zaliv Maya si nenehno želijo obiskati turisti z vsega sveta. Toda prav masovni turizem je povzročil propadanje naravnega območja, zlasti koral," je dejal minister za naravne vire in okolje Varawut Silpa-Archa v izjavi, objavljeni 14. novembra letos. "Po zaprtju zaliva Maya – zato da bi ga oživili in obnovili – se je do danes vrnil v dobro stanje," je zagotovil po poročanju CNN.