Znameniti Alcatraz po več kot letu dni znova sprejema turiste

Prvič po letu dni je vrata za turiste odprl slavni in zloglasni Alcatraz. Znameniti otok v kalifornijskem San Franciscu, na katerem kraljuje nekdaj strogo varovani zapor, velja za eno najbolj priljubljenih turističnih atrakcij. Tudi zato, ker skalnati otok zaradi zgodb o bolj ali manj nemogočih pobegih in prigodah slavnih zapornikov od nekdaj buri domišljijo. Tam sta bila nekoč zaprta gangster iz Chicaga, mafijski šef Al Capone, in znani ameriški zločinec Machine Gun Kelly. Domišljije ne morejo zmotiti niti svarila o strogem upoštevanju protikoronskih ukrepov, ki turiste spremljajo na vsakem koraku.

