Znameniti lok ljubezni zgrmel v morje, popustil pod silo narave

Slavolok svetega Andreja v Salentu, ki so ga obiskovalci poimenovali 'Lok zaljubljencev' , ker so si pari tam prisegali večno ljubezen, se je v noči po valentinovem zrušil. Priljubljena destinacija za pohodništvo in izlete z ladjo ni mogla kljubovati vremenskim razmeram, skala se je vdala v silovitih nevihtah, piše La Stampa. Množica je lahko le nemočno opazovala posledice ciklona. Morje je tako izbrisalo enega najbolj fotografiranih krajev v Italiji.

"To je grozen udarec v srce," je komentiral župan Maurizio Cisternino. "Ena najbolj znanih turističnih destinacij na naši obali in v celotni Italiji, ki je bila predstavljena celo v znanih televizijskih oglasih, je izginila."

Vendar to ni bila edina škoda, ki jo je povzročilo hudo vreme, ki je prizadelo različne dele Italije. V Umbriji, kjer je deževje povzročilo zemeljske plazove in poplave, se je sinoči zrušil del obzidja gradu Fabro. V dogodku ni bil nihče poškodovan, čeprav so nekatere hiše ostale brez elektrike.

V zadnjih letih se tudi drugi deli sveta soočajo z neusmiljeno naravo. Erozija, ekstremno vreme in globalno segrevanje so spremenili podobo krajev, znanih po vsem svetu.