Tujina

Znameniti lok ljubezni zgrmel v morje, popustil pod silo narave

Rim , 16. 02. 2026 12.31 pred 51 minutami 1 min branja 19

Avtor:
A.K.
Lok ljubezni v Apuliji

Le dan po prazniku ljubezni je kot zlomljeno srce počil znameniti lok zaljubljencev v Melendugnu, ki leži v italijanski Apuliji. Popustil je pod silo narave, skala se je vdala po silovitih nevihtah. Gre le za zadnji v vrsti primerov, ko so se zaradi posledic ekstremnega vremena in globalnega segrevanja spremenila ali izginila številna naravna območja.

Slavolok svetega Andreja v Salentu, ki so ga obiskovalci poimenovali 'Lok zaljubljencev', ker so si pari tam prisegali večno ljubezen, se je v noči po valentinovem zrušil. Priljubljena destinacija za pohodništvo in izlete z ladjo ni mogla kljubovati vremenskim razmeram, skala se je vdala v silovitih nevihtah, piše La Stampa. Množica je lahko le nemočno opazovala posledice ciklona. Morje je tako izbrisalo enega najbolj fotografiranih krajev v Italiji.

"To je grozen udarec v srce," je komentiral župan Maurizio Cisternino. "Ena najbolj znanih turističnih destinacij na naši obali in v celotni Italiji, ki je bila predstavljena celo v znanih televizijskih oglasih, je izginila."

Vendar to ni bila edina škoda, ki jo je povzročilo hudo vreme, ki je prizadelo različne dele Italije. V Umbriji, kjer je deževje povzročilo zemeljske plazove in poplave, se je sinoči zrušil del obzidja gradu Fabro. V dogodku ni bil nihče poškodovan, čeprav so nekatere hiše ostale brez elektrike.

V zadnjih letih se tudi drugi deli sveta soočajo z neusmiljeno naravo. Erozija, ekstremno vreme in globalno segrevanje so spremenili podobo krajev, znanih po vsem svetu.

apulija lok ljubezni

V Švici iztiril vlak

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GAYPROPAGANDA
16. 02. 2026 13.35
Škoda! Ampak tako je v naravi! Nič ni večno!
Odgovori
0 0
pomlad 2020
16. 02. 2026 13.35
Spremembe so edina stalnica vsega živega, torej tudi narave.
Odgovori
0 0
ptuj.si
16. 02. 2026 13.33
Full pomembna novica.
Odgovori
0 0
čevapgpt
16. 02. 2026 13.32
kvaliteta s temuja.
Odgovori
0 0
ata_jez
16. 02. 2026 13.31
Rim? To je 600km od Rima 😁 Bil je iz kalkarenita, vrsta mehkega apnenca. Tudi slončku v Étretatu so šteti dnevo, čeprav je iz nekoliko tršega materiala. Vsi ti loki so nastali podobno in izginili bodo podobno. Ob močni nevihti.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
16. 02. 2026 13.30
"Gre le za zadnji v vrsti primerov, ko so se zaradi posledic ekstremnega vremena in globalnega segrevanja spremenila ali izginila številna naravna območja." - Izkotistijo vsako priložnost, da nas uradno-narativno lažejo in širijo nedokazljive dezinformacije.
Odgovori
-1
0 1
devote
16. 02. 2026 13.25
puste naravo naj gre svojo pot, raje naj vas skrbi v kaksnem moralno umazanem svetu zivimo .., usmerite pozornost v morilsko pedofilsko epstain elito kaj pocne
Odgovori
+2
3 1
zajfa
16. 02. 2026 13.23
Dobro da ni bilo nobenega selfista spodaj ravno ko se je zrušilo, koliko lajkov bi šele potem dobil.
Odgovori
0 0
JApajaDAja
16. 02. 2026 13.22
narava ustvarila-narava porušila....huje je -narava ustvarila-človek uničil..
Odgovori
+4
4 0
MAGAvojc
16. 02. 2026 13.20
sam da je globalno segrevanje loll
Odgovori
+5
5 0
Nianana95
16. 02. 2026 13.19
Tako kot je lok nastal zaradi erozije, ga je na koncu le ta dokončno vzela. Če se izgovarjamo na globalno segrevanje, lahko rečemo, da ta traja že on nastank tega loka. Kako dolgo tam stoji, pa težko rečem.
Odgovori
+6
6 0
Nianana95
16. 02. 2026 13.20
Verjetno precej pred industrijsko dobo.
Odgovori
+3
3 0
hansgruber
16. 02. 2026 13.15
ma dej nehajte, vse je globalno segrevanje... Bull kaka.,.
Odgovori
+6
6 0
tom74
16. 02. 2026 13.14
Vse se spreminja in to je lajf.
Odgovori
+7
7 0
SpamEx
16. 02. 2026 13.03
Nekoč tudi Mount Everesta ne bo več
Odgovori
+7
7 0
flojdi
16. 02. 2026 13.00
..torej je bil kamniti lok zaljubljen v vodo.in sta se končno združila
Odgovori
+0
1 1
Nace Štremljasti
16. 02. 2026 12.58
lepo ane,to bi morali vzdrževati jenkiji vsaj to je ja njihov praznik
Odgovori
+1
3 2
vicente
16. 02. 2026 12.55
ma tam je erozija vsaj 4000 let
Odgovori
+1
1 0
Watch-Man X
16. 02. 2026 12.45
Evo tako se vsaka ljubezen konča...
Odgovori
+9
9 0
