Znameniti Tupperware razglasil stečaj

Podjetje s sedežem v Orlandu na Floridi se že nekaj časa bori s hudo konkurenco na trgu in razcvetom spletne prodaje. V zadnjih mesecih se je intenzivno pogajalo s posojilodajalci, ki jim dolguje več sto milijonov dolarjev, poročajo tuje tiskovne agencije.

"V zadnjih letih so finančni položaj podjetja močno načeli izzivi v makroekonomskem okolju," je dogajanje v torek pospremila predsednica in izvršna direktorica družbe Laurie Ann Goldman. "Posledično smo preučevali številne strateške možnosti in sklenili, da je stečaj najboljša pot," je pojasnila.