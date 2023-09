Znamenito drevo iz filma o Robinu Hoodu našli posekano

Drevo Sycamore Gap ali drevo Robina Hooda je drevo blizu Hadrijanovega vrta in se nahaja v slikoviti dolini Northumberlanda, zato je bilo še posebej zanimivo za fotografe, ki so tja prihajali iz različnih koncev sveta, da bi ujeli drevo v fotografski objekt. Poleg tega je drevo štelo kar nekaj stoletij, za svojo slavo pa se lahko zahvali tudi filmu Robin Hood: Princ tatov s Kevinom Costnerjem v glavni vlogi. Zdaj pa so priljubljeno drevo našli posekano, poroča CNN.

Policisti so že začeli s preiskavo, saj naj bi bilo drevo v spodnjem delu debla posekano z motorno žago, navaja Guardian. "Domnevamo, da je bilo drevo posekano namerno, zdaj pa sodelujemo z različnimi agencijami, da bi ugotovili, kdo je kriv za to," so zapisali v upravi narodnega parka Northumberland. "Sycamore Gap je bil leta 2016 na podelitvi nagrad organizacije Woodland Trust izbran za angleško drevo leta in je zelo priljubljen med ljudmi z vsega sveta." Prosili so ljudi, da v tem času ne obiskujejo območja, dokler ne bodo ugotovili, kaj se je zgodilo in bo območje znova varno.

Aretirali so 16-letnega najstnika, ki trenutno sodeluje s policijo in pomaga z vsemi razpoložljivimi informaciji, piše CNN. Kevin Waring s Policije Northumbria je dejal, da je dogodek povzročil velik šok v skupnosti. "Javnost prosim za informacije, ki bi nam pomagale. Če ste videli ali slišali kaj sumljivega, kar bi nam prišlo prav, nam to nemudoma sporočite."