Znan bo naslednik oziroma naslednica Johnsona

Johnson je po številnih aferah z mesta šefa konservativcev odstopil julija. V stranki je sledilo glasovanje o nasledniku oziroma naslednici, najprej so poslanci izbor osmih kandidatov zožili na dva, o katerih se je nato od začetka avgusta po pošti izrekalo okoli 200.000 članov britanske vladajoče stranke.

Glede na ankete ima med člani stranke večjo podporo Liz Truss, ki je med kampanjo v ospredje postavila znižanje davkov. Po pričakovanjih bo zmagala in se bo nato kot tretja ženska v britanski zgodovini vselila na Downing Street 10.

Johnson bo s položaja premierja predvidoma odstopil v torek, kraljica Elizabeta II. pa bo nato na čelo vlade imenovala novega vodjo konservativcev. To bo že 15. premier, ki ga bo imenovala v svoji 70-letni vladavini.

Običajno se to zgodi v Buckinghamski palači, tokrat pa bosta morala Johnson in njegov naslednik oziroma naslednica na Škotsko. 96-letna monarhinja je namreč v dvorcu Balmoral in ker ima v zadnjem času težave z zdravjem, so se odločili, da ji prihranijo pot v London.