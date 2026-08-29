Znan desničarski provokator, ki je podpiral deportacije, zdaj čaka na svojo

Mila Yiannopoulosa, ki je v ZDA prispel leta 2019, so aretirali 27. avgusta po prihodu na letališče v New Orleansu. Po podatkih ameriškega ministrstva za domovinsko varnost (DHS) je imigracijski sodnik 22. julija izdal pravnomočno odločbo o njegovi odstranitvi, potem ko se ni udeležil predvidenega imigracijskega zaslišanja. Trenutno naj bi bil pridržan v Louisiani in bo v priporu ostal do deportacije, poroča BBC. DHS je 41-letnega Britanca označil za osebo, ki je v ZDA ostala nezakonito, saj je po prihodu maja 2019 prekoračil dovoljen čas bivanja. Ministrstvo je ob tem nezakonitim priseljencem sporočilo, naj se iz ZDA "sami deportirajo".

Milo Yiannopoulos FOTO: AP

Yiannopoulos je širšo prepoznavnost pridobil kot provokativni desničarski komentator. Sam se je opisoval kot "najbolj čudovit superzlobnež na internetu". Kritiki mu očitajo predvsem širjenje sovražnega govora. V preteklosti je bil povezan z alt-right gibanjem, ki nasprotuje politični korektnosti in feminizmu ter vključuje tudi neonaciste in zagovornike bele supremacije. Sam je zanikal, da bi bil del tega gibanja. Napisal je kolumni z naslovom "Kontracepcija dela ženske neprivlačne in nore" in "Bi raje imeli feminizem ali raka?". Njegovi javni nastopi in zapisi so večkrat povzročili polemike. Kritičen je bil do transspolnih oseb, muslimanov, gibanja Black Lives Matter, feministk in gejev, čeprav se je nekoč javno opredeljeval kot gej, danes pa zase uporablja izraz "nekdanji gej". Leta 2017 je bil zaradi posnetka, v katerem naj bi odobraval pedofilijo, izključen iz nastopa na konservativni konferenci CPAC. Pozneje se je za izjave opravičil in odstopil tudi kot urednik Breitbarta. Yiannopoulos je bil sprva pomemben podpornik Donalda Trumpa. Leta 2016 je na republikanski nacionalni konvenciji nastopil na dogodku Geji za Trumpa, pozneje pa je Trumpa začel kritizirati, čeprav še vedno podpira številne dele njegove politične agende. Leta 2020 je sodeloval tudi pri neuspešni predsedniški kampanji Kanyeja Westa.

Donald Trump FOTO: AP