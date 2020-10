Znan vzrok smrti bolnika na hemodializi: vbrizgali so mu sredstvo za nego

Po tragičnem dogodku, ko je zaradi napake ob prejemu terapije umrl bolnik, ki je v županijsko bolnišnico Čakovec prišel na hemodializo, je hrvaško ministrstvo za zdravje uvedlo inšpekcijski nadzor, prav tako pa hkrati poteka izredni notranji strokovni nadzor, je danes sporočil direktor bolnišnice Tomislav Novinščak.

62-letniku so namreč intravenozno 'po pomoti' vbrizgali medicinsko sredstvo, ki se uporablja za nego in toaleto bolnika po hemodializi. "Sredstvo so mu vbrizgali v žilo med postopkom, ki ni bil potreben," je dodal Novinščak. "Ne gre za sredstvo za dezinfekcijo, temveč za medicinsko sredstvo, ki se uporablja v postopkih po hemodializi in podobno. Treba je namreč pojasniti razliko med dvema postopkoma, ki potekata po koncu hemodialize - to je odvajanje pacienta od hemodialize ter toaleta in nega mesta aplikacije, ki sledita," je poudaril direktor bolnišnice.

Z bolnikom je bila ena medicinska sestra

Novinščak je novinarjem še dejal, da je bila z umrlim bolnikom ena medicinska sestra. "Bolnik je bil v izolaciji, poseg pa je bil opravljen v prostorih bolnišnice, ki jih mesece že uporabljajo za preglede in terapijo tovrstnih bolnikov. Bila je sama z bolnikom in opravila je dva postopka - bolnika je odklopila od hemodialize in opravila nego."

Medicinska sestra zaenkrat ni suspendirana, trenutno pa je na bolniški in danes tako ni delala. "To je izreden dogodek v naši bolnišnici in podobnega, odkar sem tukaj, ne pomnimo; prav tako ne moji kolegi, ki so tukaj še dlje kot jaz," je dejal Novinščak. "Milijoni postopkov na leto, intervencije, zdravljenje, nega in oskrba se že leta izvajajo na način, ki zagotavlja najvišjo kakovost."

Kako dolgo bo inšpekcijski nadzor ministrstva za zdravje trajal, sicer ne zna napovedati. "Vsekakor je zelo podroben, natančen in skupaj z vami bom čakal na njihove ugotovitve in njihovo končno rešitev," je povedal novinarjem.