Tujina

Znan vzrok za nesrečo vzpenjače v Lizboni: vse se je zgodilo v 50 sekundah

Lizbona, 07. 09. 2025 07.49 | Posodobljeno pred 43 minutami

Avtor
K.H. , STA
Komentarji
8

Prvo poročilo preiskave nesreče vzpenjače v Lizboni ugotavlja, da se je tik pred nesrečo pretrgal kabel, ki je povezoval obe kabini. Zavorni mehanik je aktiviral zavorni sistem, a mu ni uspelo preprečiti iztirjenja.

Kabini sta prevozili največ šest metrov, ko sta "nenadoma izgubili uravnoteževalno silo povezovalne vrvi" in čeprav sta bili obe zavori takoj aktivirani, "to ni imelo nobenega učinka na zmanjšanje hitrosti (zgornjega) vozila", je zapisano v poročilu o nesreči znamenite lizbonske vzpenjače, v kateri je umrlo 16 ljudi, še 21 pa je bilo ranjenih. 

"Po preučitvi razbitin na prizorišču smo takoj ugotovili, da je popustil kabel, ki je povezoval oba vagona," je v izjavi sporočil nacionalni urad za preiskavo nesreč v letalstvu in železniškem prometu.

Zavorni mehanik je aktiviral tako pnevmatsko kot ročno zavoro, a nobena ni uspela upočasniti vagona, ki se je pospešeno spuščal po pobočju. Zavorni sistem naj bi deloval, a naj v primeru, ko dvojice vagonov ne povezuje kabel, ne bi imel zmožnosti ustaviti vagonov. Ali se je ustrezno aktivirala tudi zasilna zavora, glede na dosedanje izsledke preiskave še ni jasno.

Glede na ugotovitve preiskovalcev so sicer pristojni vzdrževanje izvajali skladno s časovnim načrtom, na jutro pred nesrečo pa je bil opravljen tudi vizualni pregled, ki ni zaznal nepravilnosti na kablih ali zavornem sistemu. Ni pa bilo mogoče na ta način preveriti stanja dela kabla na delu, kjer se je nato tik pred nesrečo iztrgal iz spoja, so navedli.

Kabel, ki je popustil, je sicer imel življenjsko dobo 600 dni, namestili pa so ga 337 dni pred nesrečo.

Vse se je odvilo v 50 sekundah

Kot v prvih ugotovitvah še navajajo preiskovalci, je vagon v pročelje stavbe trčil s hitrostjo 60 kilometrov na uro. Celoten incident se je odvil v le 50 sekundah, so dodali.

V nesreči tirne vzpenjače Gloria v sredo je umrlo 16 ljudi, med njimi pet Portugalcev, trije Britanci, dva Južnokorejca, dva Kanadčana ter po en ameriški, ukrajinski, švicarski in francoski državljan.

Preiskovalci so v soboto objavili prve ugotovitve preiskave, bolj dokončne sklepe glede vzroka nesreče pa napovedujejo v predhodnem poročilu, ki naj bi bilo objavljeno v 45 dneh. Ločeno preiskavo sicer izvaja tudi tožilstvo.

Vzpenjače so v Lizboni priljubljen način potovanja po strmih ulicah mesta. Vzpenjača Gloria je ena najbolj znanih turističnih znamenitosti v prestolnici, ki je začela delovati leta 1885. Tri desetletja kasneje so jo priklopili na elektriko.

lizbona vzpenjača nesreča portugalska
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ramzess
07. 09. 2025 10.03
"Kabel, ki je popustil, je sicer imel življenjsko dobo 600 dni, namestili pa so ga 337 dni pred nesrečo." Popolnoma nepomemben podatek, zgolj izgovor. Treba je upoštrevati marsikaj drugega, kar vpliva na njegovo stanje in uporabnost.
ODGOVORI
0 0
Ramzess
07. 09. 2025 10.00
"Glede na ugotovitve preiskovalcev so sicer pristojni vzdrževanje izvajali skladno s časovnim načrtom, na jutro pred nesrečo pa je bil opravljen tudi vizualni pregled, ki ni zaznal nepravilnosti na kablih ali zavornem sistemu. Ni pa bilo mogoče na ta način preveriti stanja dela kabla na delu, kjer se je nato tik pred nesrečo iztrgal iz spoja, so navedli." Tu pa broblem, samo vizualno, pri današnji tehniki, ne gre, pa tudi izgovori jih ne bodo rešili pred odgovornostjo.
ODGOVORI
0 0
Darko32
07. 09. 2025 09.59
+1
Točno to sem prevali pred dvema dnevoma. Malomarni nadzor in nevzdrževanje. Namreč če hočeš pogledati zajlo moraš celo zajlo temeljito pogledati in boš videl kakšno žico že načeto. Žal tako s etudi dela pri nas in zato vidimo drugi fenomen, kjer na Železnicah je podobno stanje. Zato na točki nadzora prevoznih sredstev bo potrebno z regulativo odrediti kdaj in kako naj se kontrolira kritična tehnika.
ODGOVORI
1 0
DEJGALEJGA
07. 09. 2025 09.56
-1
Kitajska zajla. Nabavna cena je naredila svoje.
ODGOVORI
0 1
krnekitakega
07. 09. 2025 09.35
+3
Ni kabel, ampak jeklenica.Po kablu teče električni tok
ODGOVORI
4 1
BUONcaffee
07. 09. 2025 09.31
+3
Bi morali vzdrževati, pa se to nebi zgodilo.
ODGOVORI
3 0
Arrya
07. 09. 2025 09.29
+7
Kaj sta nucali dve vrsti zavor, če nista imeli nobenega učinka?
ODGOVORI
7 0
Ramzess
07. 09. 2025 09.59
Brez kabla, ki je verjetno tudi vir energije, pač ne gre.
ODGOVORI
0 0
