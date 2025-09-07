Znan vzrok za nesrečo vzpenjače v Lizboni: vse se je zgodilo v 50 sekundah

Kabini sta prevozili največ šest metrov, ko sta "nenadoma izgubili uravnoteževalno silo povezovalne vrvi" in čeprav sta bili obe zavori takoj aktivirani, "to ni imelo nobenega učinka na zmanjšanje hitrosti (zgornjega) vozila", je zapisano v poročilu o nesreči znamenite lizbonske vzpenjače, v kateri je umrlo 16 ljudi, še 21 pa je bilo ranjenih.

"Po preučitvi razbitin na prizorišču smo takoj ugotovili, da je popustil kabel, ki je povezoval oba vagona," je v izjavi sporočil nacionalni urad za preiskavo nesreč v letalstvu in železniškem prometu.

Zavorni mehanik je aktiviral tako pnevmatsko kot ročno zavoro, a nobena ni uspela upočasniti vagona, ki se je pospešeno spuščal po pobočju. Zavorni sistem naj bi deloval, a naj v primeru, ko dvojice vagonov ne povezuje kabel, ne bi imel zmožnosti ustaviti vagonov. Ali se je ustrezno aktivirala tudi zasilna zavora, glede na dosedanje izsledke preiskave še ni jasno.