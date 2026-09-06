Znana egiptovska voditeljica obsojena na smrt z obešanjem

Egiptovsko sodišče je znano televizijsko voditeljico in še enajst drugih oseb obsodilo na smrt zaradi proizvodnje in preprodaje mamil, poroča Guardian . 39-letna Sarah Khalifa je najbolj znana po televizijski oddaji Nemogoča misija, kjer se je posvečala temam s področja varnosti in kriminala.

Sodišče v Kairu je Khalifo in še 11 drugih obtožencev obsodilo na smrt z obešanjem zaradi oblikovanja organizirane kriminalne združbe, specializirane za pridobivanje materialov za proizvodnjo mamil z namenom njihove preprodaje ter zaradi posedovanja in nošenja neregistriranega strelnega orožja in streliva. Obtoženi so proizvodnje sintetičnih drog z namenom preprodaje, pri čemer so materiale za njihovo izdelavo uvažali iz tujine. Oblasti so zasegle več kot 750 kilogramov mamil in surovin za njihovo izdelavo. Prav tako so odkrile dve stanovanji, ki sta služili kot laboratorija, ter neregistrirano strelno orožje in strelivo.

Sodbo so izrekli, potem ko je sodišče pridobilo versko mnenje velikega muftija Egipta, kar je v primerih smrtne kazni obvezen postopek po egiptovski zakonodaji. Še vedno je mogoča pritožba. Khalifa je tudi lastnica klinike za estetsko kirurgijo in produkcijskega podjetja, specializiranega za organizacijo zabav in dogodkov.

Egipt uporablja smrtno kazen za naklepni umor, terorizem, nekatera posilstva in kazniva dejanja, povezana s trgovino z drogami. Po podatkih Egiptovske komisije za pravice in svoboščine je bilo v Egiptu leta 2025 izrečenih 541 smrtnih obsodb.