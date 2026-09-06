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Znana egiptovska voditeljica obsojena na smrt z obešanjem

Kairo , 06. 09. 2026 09.28 pred 1 uro 2 min branja 22

Avtor:
A.K.
Sarah Khalifa

Egiptovska televizijska voditeljica Sarah Khalifa je med 12 obsojenimi na smrt zaradi kaznivega dejanja, povezanega z drogami. 39-letnica je bila obtožena oblikovanja organizirane kriminalne združbe za proizvodnjo in trgovanje z mamili. Sodišče jo je obsodilo na smrt z obešanjem.

Egiptovsko sodišče je znano televizijsko voditeljico in še enajst drugih oseb obsodilo na smrt zaradi proizvodnje in preprodaje mamil, poroča Guardian. 39-letna Sarah Khalifa je najbolj znana po televizijski oddaji Nemogoča misija, kjer se je posvečala temam s področja varnosti in kriminala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sodišče v Kairu je Khalifo in še 11 drugih obtožencev obsodilo na smrt z obešanjem zaradi oblikovanja organizirane kriminalne združbe, specializirane za pridobivanje materialov za proizvodnjo mamil z namenom njihove preprodaje ter zaradi posedovanja in nošenja neregistriranega strelnega orožja in streliva. Obtoženi so proizvodnje sintetičnih drog z namenom preprodaje, pri čemer so materiale za njihovo izdelavo uvažali iz tujine. Oblasti so zasegle več kot 750 kilogramov mamil in surovin za njihovo izdelavo. Prav tako so odkrile dve stanovanji, ki sta služili kot laboratorija, ter neregistrirano strelno orožje in strelivo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sodbo so izrekli, potem ko je sodišče pridobilo versko mnenje velikega muftija Egipta, kar je v primerih smrtne kazni obvezen postopek po egiptovski zakonodaji. Še vedno je mogoča pritožba. Khalifa je tudi lastnica klinike za estetsko kirurgijo in produkcijskega podjetja, specializiranega za organizacijo zabav in dogodkov.

Egipt uporablja smrtno kazen za naklepni umor, terorizem, nekatera posilstva in kazniva dejanja, povezana s trgovino z drogami. Po podatkih Egiptovske komisije za pravice in svoboščine je bilo v Egiptu leta 2025 izrečenih 541 smrtnih obsodb.

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KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ganymede
06. 09. 2026 11.02
Za droge edino pravilno
Odgovori
0 0
ACC0
06. 09. 2026 10.57
je egipt res ni kraj za levičarje in razne lukce. Tam bi jih pobesili enega za drugim.
Odgovori
-2
1 3
travc
06. 09. 2026 10.54
Ni ravno vsega za verjeti?
Odgovori
-2
1 3
Voly
06. 09. 2026 10.51
Pa res verjamete, da se je ukvarjala z drogami? Osebo sem povsem prepričan, da so ji podtaknili! V Egiptu pač ne prenesejo emancipiranih žensk. Hčerina prijateljica iz te države, takoj, ko je pobegnila stran od družine, kjer je bila v bistvu sužnja moškemu delu, pobegnila tudi iz države, drugače bi jo strpali vzapor, ali pa v umobolnico!
Odgovori
-5
1 6
windskiper
06. 09. 2026 10.41
če bi pri nas imeli take zakone, bi nas tujina obsodila zaradi genocida priviligiranih prebivalcev...pa klukec bi bil na aparatih revček
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+2
3 1
GretamUhan
06. 09. 2026 11.02
🌓 K Lukec 'seveda' pridobiva klavno dovoljenje za tristo kosmatih Kamæl, za primer, če v Ameriki zmaga namigovana Indijanka in/ali ostalo leglo ne glede na spol kameljega predstavnika iz zaloge na obdelavi ters polno ne-usmerjenost proti meki..
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0 0
mamma mia
06. 09. 2026 10.39
Če ima kliniko bi jo lahko malo boljše skupaj sestavili.Zna biti,da so porabili ves botoks ,ki je od strank ostal,da ni šel v nič.
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-1
1 2
BroNo1
06. 09. 2026 10.38
Pri nas pa?! Tujec dobljen z drogo, izpuščen po 2 urah in takoj kraja v DM in življenje gre naprej……
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+12
13 1
Infiltrator
06. 09. 2026 10.38
Pri nas bi bila oproščena zaradi pomakanja dokazov ,kot vsi drugi na našem sodstvu....
Odgovori
+11
12 1
Delboy Trotter
06. 09. 2026 10.35
Smrtno kazen za trgovino z drogo podpiram. Sicer ne za par gramov marihuane ampak v takih primerih kjer zasežejo ogromne količine.
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+3
8 5
mito24
06. 09. 2026 10.31
Žal lahko bi že prej vedela kakšne bodo posledice dejanja
Odgovori
+5
6 1
boyman
06. 09. 2026 10.30
pravilno.taki zakoni se morajo pisati.
Odgovori
+15
16 1
mikiki
06. 09. 2026 10.29
pri nas bi dobila sobo z pogledom na morje za eno leto in tedenski obisk partnerja za dve uri....na koncu bi ji država odplačala odškodnino ker bi Nika Kovačeva dosegla ker je preveč trpela....ker ni bilo njenih zabav za LGBT in drugače mislečih.....
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+17
20 3
Sventevith
06. 09. 2026 10.29
Vse tiste, ki si takih kazni želijo v EU, lahko potolažim, da smo na poti.....
Odgovori
+18
19 1
SAME KLOBASE
06. 09. 2026 10.25
Tako se dela, nič na državne stroške v zapor in hrana ter stanovanje gratis..... Na vislice in problem za večno rešen in tudi v razmislek drugim če bo to počeli.... Obvezno v Sloveniji v ustavo smrtno kazen pa bomo videli junake dilerje
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+21
22 1
Upro365
06. 09. 2026 10.24
egiptovska zakonodaja bi bila se pri nas dobrodosla
Odgovori
+22
23 1
buco2222
06. 09. 2026 10.18
Kako bi svet lepši bil če bi cel svet imel take kazni za prodajalce mamil,pedofile korupcije
Odgovori
+21
22 1
culokafrija
06. 09. 2026 10.18
Pravilno !!!
Odgovori
+12
13 1
zurc
06. 09. 2026 10.14
malo se bo zagungala
Odgovori
+4
9 5
ROMELS
06. 09. 2026 09.55
To bomo kmalu doživeli tudi v Evropi.
Odgovori
+10
15 5
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
06. 09. 2026 10.10
Daj se prosim umirite.
Odgovori
-10
5 15
96bimBo
06. 09. 2026 09.48
Oblastna klika je najprej sodelovala z njo, potem, ko ni bila več potrebna, jo je zavrgla in procesuirala. Možni so še drugi vzroki.
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+12
18 6
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