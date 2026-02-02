Naslovnica
Tujina

Znana identiteta dveh agentov, ki sta ubila Alexa Prettija

Minneapolis, 02. 02. 2026 13.36 pred 2 urama 2 min branja 22

Avtor:
M.S.
Agenti so Prettija zbili na tla, ko so mu odvzeli orožje, pa sta ga ustrelila dva agenta.

Ameriški neprofitni preiskovalni medij ProPublica neuradno poroča, da je znana identiteta dveh zveznih agentov, ki sta v Minneapolisu ubila zdravstvenega tehnika Alexa Prettija. Moška prihajata iz Teksasa, vse od streljanja pa naj bi bila na prisilnem dopustu.

Glede na vladne dokumente, ki jih je pridobila ProPublica, sta Alexa Prettija ustrelila 43-letni Jesus Ochoa, agent mejne patrulje, in 35-letni Raymundo Gutierrez, policist Carinske in mejne službe (CBP).

Oba agenta sta sodelovala v obsežni operaciji, usmerjeni proti nezakonitim priseljencem, ki se je začela decembra lani. V Minneapolis je Trumpova administracija poslala okoli 3000 oboroženih in zamaskiranih zveznih agentov.

CBP, ki zaposluje oba agenta, ni želel javno razkriti identitete moških, o streljanju pa so objavili le malo informacij. Pomanjkanje preglednosti je sprožilo ogorčenje javnosti, zlasti ker je Pretti umrl le nekaj dni po tem, ko je drugi agent v istem mestu ubil 37-letno mater treh otrok.

Tako republikanci kot demokrati so pozvali k temeljiti preiskavi smrti Prettija, zdravstvenega tehnika, zaposlenega v bolnišnici za veterane. Posnetek incidenta kaže, da je Pretti skušal zaščititi žensko pred nasiljem zveznega agenta, nakar so ga agenti zbili na tla, razorožili in ubili. 37-letnik je imel dovoljenje za nošenje pištole, ki pa je med incidentom glede na objavljene posnetke ni potegnil iz žepa.

Agenti so Prettija zbili na tla, ko so mu odvzeli orožje, pa sta ga ustrelila dva agenta.
Agenti so Prettija zbili na tla, ko so mu odvzeli orožje, pa sta ga ustrelila dva agenta.
FOTO: AP

Minuli teden je CBP izbranim članom kongresa posredoval poročilo o dogodku in potrdil, da sta agenta uporabila pištoli Glock. Ministrstvo za domovinsko varnost, ki nadzira CBP, je prek tiskovnega predstavnika sporočilo, da sta bila agenta po streljanju napotena na prisilni dopust.

Po več dneh protestov in pritiskov zakonodajalcev je ministrstvo za pravosodje v petek sporočilo, da je oddelek za državljanske pravice sprožil preiskavo.

ProPublica še poroča, da se je Ochoa mejni policiji pridružil leta 2018, Gutierrez pa leta 2014. Slednji naj bi deloval v uradu za terenske operacije CBP in je član posebne ekipe, ki se ukvarja z visoko tveganimi misijami, podobnimi tistim, ki jih izvaja specialna enota policije SWAT. Oba agenta sicer prihajata z juga Teksasa.

alex pretti minneapolis zda

Poljska sodišča razveljavljajo ločitve zaradi spornih sodnikov

Iran: Okvir za pogajanja z ZDA bi bil lahko končan v naslednjih dneh

