Znana identiteta dveh agentov, ki sta ubila Alexa Prettija

Glede na vladne dokumente, ki jih je pridobila ProPublica, sta Alexa Prettija ustrelila 43-letni Jesus Ochoa, agent mejne patrulje, in 35-letni Raymundo Gutierrez, policist Carinske in mejne službe (CBP).

Oba agenta sta sodelovala v obsežni operaciji, usmerjeni proti nezakonitim priseljencem, ki se je začela decembra lani. V Minneapolis je Trumpova administracija poslala okoli 3000 oboroženih in zamaskiranih zveznih agentov.

CBP, ki zaposluje oba agenta, ni želel javno razkriti identitete moških, o streljanju pa so objavili le malo informacij. Pomanjkanje preglednosti je sprožilo ogorčenje javnosti, zlasti ker je Pretti umrl le nekaj dni po tem, ko je drugi agent v istem mestu ubil 37-letno mater treh otrok.

Tako republikanci kot demokrati so pozvali k temeljiti preiskavi smrti Prettija, zdravstvenega tehnika, zaposlenega v bolnišnici za veterane. Posnetek incidenta kaže, da je Pretti skušal zaščititi žensko pred nasiljem zveznega agenta, nakar so ga agenti zbili na tla, razorožili in ubili. 37-letnik je imel dovoljenje za nošenje pištole, ki pa je med incidentom glede na objavljene posnetke ni potegnil iz žepa.