Umor v Varaždinu: profesor poklical policijo, čez dve uri nezavesten ležal na ulici

Hrvaška Policija je objavila podrobnosti o umoru 35-letnega profesorja v Varaždinu. Dosedanja kriminalistična preiskava je razkrila nove podrobnosti, med drugim tudi to, da se je policija na naslovu kluba, ki je bilo jabolko spora, zaradi prijav kršenja epidemioloških ukrepov že večkrat oglasila. Usodne noči je prvi klic ob štirih zjutraj prejela od profesorja, dve uri kasneje pa od mimoidočega, ki ga je nezavestnega našel na ulici.

Policija je sporočila, da so v soboto, 29. maja, ob štirih ponoči noči prejeli dve anonimni prijavi občanov, da se v prostorih kluba v Varaždinu kršijo epidemiološki ukrepi. Na kraj dogodka so prispeli policisti, vrata kluba, čeprav se je iz notranjosti slišala glasna glasba, noben ni odprl.

icon-expand Štiri osebe so s palicami hudo ranile profesorja, ta je kasneje v bolnišnici umrl. FOTO: Shutterstock

"Med policijskim preverjanjem se je pred klubom nahajal moški, ki so ga policisti identificirali in za katerega se je kasneje izkazalo, da gre za poškodovanega 35-letnega Nina Čengića. Ta je Policiji podal informacije, da se znotraj objekta kršijo epidemiološki ukrepi. Ob tej priložnosti ni navedel, da je že predhodno bil v klubu, niti da bi se s kom znotraj kluba sprl. Pa tudi poškodovan ni bil,"so sporočili iz PU Varaždin.

Policisti so lokacijo zaradi drugih obveznosti zapustili, 35-letni profesor pa je ostal pred klubom. Nato je iste noči ob šestih zjutraj policija prejela prijavo, da nezavesten moški leži na ulici, in ugotovili, da gre za omenjenega 35-letnika. "Ekipa nujne medicinske pomoči se je odpravila na kraj, mu nudila pomoč in ga prepeljala v Splošno bolnišnico Varaždin, kjer so ga zaradi hudih poškodb zadržali. Naslednji dan je v bolnišnici umrl," so še dodali policisti. V zvezi z omenjenim dogodkom so bile pridržane štiri, za katere so ugotovili, da so Čengića pretepli s palicami in nezavestnega pustili na kraju. Sodišče v Varaždinu je za vse štiri odredilo enomesečni preiskovalni pripor.

Po poročanju hrvaških medijev, so profesorja pretepali štirje mladostniki, stari od 24 do 29 let - trije moški in ena ženska. Dva napadalca sta solastnika omenjenega kluba. Napad naj bi spremljalo še približno 15 prič, ki pa nesrečniku niso želeli pomagati. Tega dejstva policija ni komentirala, saj je preiskava še v teku. Dekle, ki je sodelovalo pri pretepu naj bi o dogodku preko SMS sporočila obvestila svojo prijateljico. Obtoženi so na sodišču dejali, da dogajanje obžalujejo, saj da niso vedeli, da je profesor v tako težkem stanju. Večinoma so se pa branili z molkom.