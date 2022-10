Znane podrobnosti odkritja tritonske velikanske ribe

Raziskovalci Atlantskega naravoslovnega združenja in Azorske univerze za biometrične in morfološke podatke na Portugalskem so ribo potegnili na obalo, kjer so jo stehtali, izmerili in odvzeli vzorce tkiva za testiranje DNK.

Truplo najdene ribe je več kot 400 kilogramov težje od prejšnje svetovne rekorderke za najtežjo kostnico, ki je tehtala 2300 kilogramov. Leta 1996 so jo ujeli pri Kamogavi na Japonskem.

Obstaja približno 29.000 vrst kostnic, ki imajo skeletno strukturo, kar pomeni, da predstavljajo večino vrst rib na svetu.

Ribo so dvignili z viličarjem

Potem ko so ribo z viličarjem dvignili nad zemljo, so jo stehtali z napravo za tehtanje tovora. Žival je bila več kot tri metre dolga in 86 centimetrov široka.