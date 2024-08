Znanci 19-letnega osumljenca iz Dunaja mislili, da ga je 'obsedel' demon

Zaradi nevarnosti terorističnega napada so odpovedali tri koncerte Taylor Swift na Dunaju, ob tem pa 7. avgusta aretirali 19-letnega glavnega osumljenca in njegovega dve leti mlajšega domnevnega pajdaša zaradi terorističnega organiziranja in hudodelskega združevanja. Identificirali so tudi 15-letnika, ki ga obravnavajo kot pričo.

Ta naj bi oba osumljenca nazadnje videl 6. avgusta ponoči, ko ga je 19-letnik z avtomobilom pobral s treninga. 19-letnik naj bi ga takrat dvakrat vprašal, "ali vem, kje bi lahko kupil vžigalno vrvico," izhaja iz njegovega pričanja. Na vprašanje, zakaj ga to zanima, naj bi mu 19-letnik odgovoril: "Boš že slišal."

15-letnik je še povedal, da ni pomislil na kakšne teroristične načrte, ampak so prijatelji domnevali, da je 19-letnika "obsedel" demon. 19-letnik naj bi bil namreč nekoč prisoten na nekem eksorcizmu, ki naj bi ga izvajal imam v dunajski mošeji.