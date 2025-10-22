Znani identiteti dveh trupel izraelskih talcev

Izraelska vojska je sporočila, da je identificirala trupli dveh talcev, ki ju je Hamas vrnil. Gre za Aryeha Zalmanovicha in višjega narednika Tamirja Adarja. Hamas je v okviru prve faze sporazuma o premirju, ki so ga v začetku tega meseca dosegle ZDA, predal 15 od 28 umrlih izraelskih talcev.

Aryeha Zalmanovicha, ki je bil v času smrti star 85 let, so ugrabili iz svojega doma v kibucu Nir Oz in v ujetništvu ubili 17. novembra 2023, so v izjavi sporočile izraelske obrambne sile (IDF). Tamir Adar, ki je bil v času smrti star 38 let, je bil član enote za varnost skupnosti Nir Oz. Ubili so ga v boju proti oboroženim pripadnikom Hamasa med napadom 7. oktobra. Vrnitev njunih posmrtnih ostankov pomeni, da je Hamas v okviru prve faze sporazuma o premirju, ki so ga v začetku tega meseca dosegle ZDA, predal 15 od 28 umrlih izraelskih talcev.

Rdeči križ v Gazi FOTO: AP icon-expand

Njihove krste je vojakom na palestinskem ozemlju izročil Rdeči križ, ki jih je prej prejel od Hamasa. IDF je sporočil, da so krste, ki jih je spremljala vojska, prečkale Izrael in jih bodo odpeljali na formalno identifikacijo v Tel Aviv. Vseh 20 živih talcev je bilo izpuščenih kmalu po dosegu dogovora. Preden so bili identificirani zadnji posmrtni ostanki, je IDF poudaril, da "mora Hamas spoštovati dogovor in sprejeti potrebne ukrepe za vrnitev vseh umrlih talcev".

Pomoč v Gazi FOTO: Profimedia icon-expand