Tujina

Znani identiteti dveh trupel izraelskih talcev

Tel Aviv, 22. 10. 2025 06.25 | Posodobljeno pred eno minuto

D. S.
Izraelska vojska je sporočila, da je identificirala trupli dveh talcev, ki ju je Hamas vrnil. Gre za Aryeha Zalmanovicha in višjega narednika Tamirja Adarja. Hamas je v okviru prve faze sporazuma o premirju, ki so ga v začetku tega meseca dosegle ZDA, predal 15 od 28 umrlih izraelskih talcev.

Aryeha Zalmanovicha, ki je bil v času smrti star 85 let, so ugrabili iz svojega doma v kibucu Nir Oz in v ujetništvu ubili 17. novembra 2023, so v izjavi sporočile izraelske obrambne sile (IDF).

Tamir Adar, ki je bil v času smrti star 38 let, je bil član enote za varnost skupnosti Nir Oz. Ubili so ga v boju proti oboroženim pripadnikom Hamasa med napadom 7. oktobra.

Vrnitev njunih posmrtnih ostankov pomeni, da je Hamas v okviru prve faze sporazuma o premirju, ki so ga v začetku tega meseca dosegle ZDA, predal 15 od 28 umrlih izraelskih talcev.

Rdeči križ v Gazi
Rdeči križ v Gazi FOTO: AP

Njihove krste je vojakom na palestinskem ozemlju izročil Rdeči križ, ki jih je prej prejel od Hamasa. IDF je sporočil, da so krste, ki jih je spremljala vojska, prečkale Izrael in jih bodo odpeljali na formalno identifikacijo v Tel Aviv.

Vseh 20 živih talcev je bilo izpuščenih kmalu po dosegu dogovora.

Preden so bili identificirani zadnji posmrtni ostanki, je IDF poudaril, da "mora Hamas spoštovati dogovor in sprejeti potrebne ukrepe za vrnitev vseh umrlih talcev".

Pomoč v Gazi
Pomoč v Gazi FOTO: Profimedia

Palestinsko skrajno gibanje pravi, da skuša vrniti vse talce, vendar se sooča s težavami pri iskanju trupel pod ruševinami stavb, ki jih je IDF bombardiral v Gazi.

V skladu s sporazumom o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev je Izrael iz Gaze izpustil 250 palestinskih zapornikov in 1718 pridržanih ter vrnil 15 trupel Palestincev za posmrtne ostanke vsakega izraelskega talca.

V prvi fazi sporazuma se je povečala tudi pomoč Gazi, izraelske sile so se delno umaknile boji pa ustavili, čeprav se je nasilje spet razplamtelo čez vikend, saj sta se obe strani medsebojno obtoževali kršitve pogojev sporazuma.

