Znani rezultati obdukcije kriptomilijonarja, ki so ga našli razkosanega

Iz obdukcijskega poročila je razvidno, da so bili deli trupla še vedno oblečeni, kar pomeni, da so ga razkosali oblečenega. Dlani pa so zaradi dolgotrajnega stika z vodo začele razpadati.

Argentinski mediji so objavili povzetek poročila forenzikov, ki so opravili obdukcijo trupla umorjenega Fernanda Péreza Algabe . "Poslovneža so umorili od zadaj. Še pred tem so ga ustrelili v nogo. Umrl pa je zaradi posledic dveh strelov, ki ju je prejel v hrbet, nato so ga razkosali," je poročilo povzela televizija C5N . Ustrelili naj bi ga z večje razdalje.

Med hišno preiskavo na domu pridržane osumljenke našli kri

V povezavi z umorom je policija doslej aretirala le eno osebo. Gre za trans žensko, ki jo sumijo sodelovanja pri umoru. Do osumljenke so prišli na podlagi dokumentov, ki so jih našli v rdečem kovčku. Ti so jih najprej vodili do družine, ki je zatrdila, da so jim kovček ukradli. Po njihovem zaslišanju pa so preiskali še nekaj drugih naslovov v predmestju Buenos Airesa. Ker so sledi nakazovale, da je bil kovček nazadnje v lasti prej omenjene osumljenke, so jo aretirali zaradi suma sodelovanja pri umoru.

Med hišno preiskavo njenega domovanja so preiskovalci našli sledi krvi na več kosih oblačil. Te so zdaj poslali na analizo, da preverijo, ali kri dejansko pripada umorjenemu Algabi.

Argentinska televizija C5N poroča, da bi lahko ti krvni madeži nastali med prevažanjem trupla. Preiskovalci namreč sumijo, da je bila osumljenka zadolžena za transport kovčka z deli trupla do rečnega kanala, kjer sta ga nato našla najstnika, ki sta ob kanalu igrala nogomet.

Odvetnik osumljenke, Macelo Ponce, je sicer za C5N dejal, da je njegova stranka nedolžna in da ni imela stika s kovčkom, v katerem so našli posmrtne ostanke žrtve. Izključuje tudi kakršno koli možnost, da je osumljenka poznala Algaba ali bila kakor koli povezana z njim. Pojasnil je še, da živi na ulici, prejema socialno pomoč in nima vozila.

Več kot 200 sporočil s sovražno vsebino

Fernandov 18 let starejši brat Rodolfo Pérez Algaba je za C5N povedal, da ga je šele policija obvestila o tem, da je njegov brat pogrešana oseba. "Zaradi spora se nisva videla tri ali štiri mesece, nekako sva se oddaljila drug od drugega," je dejal. Ko je pozneje izvedel, v kakšnem stanju so našli njegovega brata, ga je to pretreslo. "Kaj takšnega se nikoli ni zgodilo v naši družini," je poudaril. "Že tri dni komaj spim, razmišljam, razbijam si glavo, kako se je to lahko zgodilo," je dodal.

Dejal je, da je imel njegov brat težavno obdobje med odraščanjem. Njegov oče je zaradi finančnih težav storil samomor, po smrti mame pa je potreboval psihološko pomoč. Izrazil je upanje, da bodo oblasti našle osebo, ki je odgovorna za smrt njegovega brata.