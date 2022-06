Znani rezultati Periševe obdukcije: našli sledi alkohola in kokaina

Truplo hrvaškega državljana Mateja Periša so našli v Donavi štiri in pol mesece po njegovem izginotju v Beogradu. Kot so že pred tem sporočili s tožilstva v Beogradu, njegovo izginotje nima znakov kaznivega dejanja, saj obdukcija ni pokazala znakov poškodb glave, vrata ali telesa, ki bi bile posledica fizičnega nasilja. Je pa obdukcija, kot poroča hrvaški RTL , pokazala toksično koncentracijo amfetaminov in alkohola. V vzorcu las pa so odkrili sledove kokaina.

Moški, ki so ga štiri in pol mesece po izginotju našli v reki, je bil oblečen v kavbojke, majico in bele superge – prav to pa je bila tudi garderoba, ki jo je v noči, ko je izginil, nosil Matej. Tudi DNK analiza je potrdila, da truplo pripada Periši, smo poročali. " Pripadniki ministrstva za notranje zadeve so od trenutka, ko je bilo prijavljeno izginotje hrvaškega državljana, tega intenzivno iskali in sprejeli vse ukrepe, da bi ga našli ter razjasnili vsa dejstva in okoliščine o njegovem izginotju. Pri iskanju hrvaškega državljana Mateja Periša so sodelovali pripadniki Policijske uprave mesto Beograd, Potapljaške enote, Uprave kriminalistične policije, Policijske postaje za rečno varovanje ter vseh policijskih postaj v mestu Beograd ," so potem, ko so odkrili truplo, sporočili v izjavi.

Spomnimo, Splitčan je po Beogradu tekel osem minut. Iz kluba Gotik se je ob 1.43 zjutraj odpravil proti Karađorđevi ulici. Tam je poskušal ustaviti taksi, ki pa je bil zaseden. Nato je nadaljeval pot in se kmalu spustil proti brežini Save. V javnosti se je pojavil tudi posnetek, kako je nekdo tisto noč plaval v reki.

In to je pravzaprav vse, kar vemo. Kam in zakaj se je Mateju mudilo, ni jasno. Prav tako ni jasno, kaj se je dogajalo v klubu, ker tam ni nadzornih kamer. V zvezi s primerom se omenjajo droge in domnevni spor z družbo iz Zadra zaradi plačila steklenice viskija. Izkušeni kriminalist Željko Cvrtila se je za hrvaški RTL vprašal, ali so bile zaslišane vse priče. "Koliko ljudi, ki je bilo tisto noč v tistem klubu, je bilo zaslišanih? Gre res za droge, alkohol ali kaj tretjega? Lahko bi se pojavili tudi poskusi, da bi to osebo diskreditirali, jo označili za alkoholika, narkomana, češ da je potem zato izginila," opozarja Cvrtila.

Duhove buri tudi informacija, da je Matej tisto noč poklical prijateljico Majo, ki pa na klic ni odgovorila. Nenavadno je, da je trdila, da sta bila tisti večer v Beogradu "sneg in led", čeprav se temperatura ni spustila pod 10 stopinj Celzija. "Ravno sem hotela parkirati, ko mi je zazvonil telefon. Prijateljica me je vprašala, ali se bom oglasila. Odgovorila sem ji, da ne, da ne morem; bala sem se, da bi z avtom kaj zadela. Jaz sem iz Splita, snega in ledu nisem vajena," je januarja izjavila Maja.