Znani ruski baletnik padel z balkona in umrl

"To je velika izguba ne le za osebje gledališča, ampak za ves sodobni balet," so zapisali v izjavi gledališča. Poudarili so, da je bil izjemen umetnik, ki je navdihoval oboževalce po vsem svetu.

Državni organi smrt Škljarova še vedno preiskujejo, so pa predstavniki gledališča Mariinski povedali, da naj bi plesalec padel iz petega nadstropja stavbe v Sankt Peterburgu, v tistem času pa naj bi užival tudi zdravila proti bolečinam. V izjavi za ruske medije so sodelavci izrazili sožalje umetnikovi družini, njegovim bližnjim, prijateljem in vsem oboževalcem njegovega dela.

Škljarov se je rodil v Sankt Peterburgu, študiral je na akademiji ruskega baleta Vaganova, tam je leta 2003 tudi diplomiral. Istega leta se je pridružil Marijinskemu gledališču in leta 2011 postal tudi prvi baletni igralec. Glavne vloge je prevzel v številnih predstavah, med drugimi tudi v Giselle, Spalki, Don Kihotu, Labodjem jezeru ter Romeu in Juliji. Nastopal je po vsem svetu, tudi v kraljevi operni hiši v Londonu in Metropolitanski operi v New Yorku. Za svoja prizadevanja je prejel več priznanj, leta 2008 je prejel mednarodno nagrado Léonide Massine, 2020 pa je bil imenovan za častnega umetnika Rusije. Poročen je bil s soplesalko Marijo Škljarov, s katero je imel dva otroka.