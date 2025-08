Znani vzroki za trčenje letala in helikopterja nad Washingtonom

Uradno poročilo preiskave NTSB ne bo objavljeno še najmanj leto dni. Javna zaslišanja zadnjih nekaj dni o nesreči, v kateri je umrlo 67 ljudi, so sicer razkrila tudi, da so uradniki Zvezne uprave za zračni promet (FAA) že več let opozarjali na nevarnost, ki jo predstavljajo vojaški helikopterji tako blizu civilnega potniškega letališča Ronald Reagan, poroča televizija ABC .

Predsednica NTSB Jennifer Homendy je bila kritična do FAA in zahtevala, naj vse pomanjkljivosti v bodoče nemudoma odpravijo.

Vojaški helikopter je letel na višini 85 metrov, moral pa bi leteti najvišje do 61 metrov, vendar je preiskava ugotovila, da je bil višinomer pokvarjen in je kazal do 30 metrov niže od dejanske višine leta. NTSB je med preiskavo odkrila podobno pokvarjene naprave na še treh vojaških helikopterjih iz iste enote.

Zaslišanja so tudi pokazala, da sta vojska in FAA skušala prevaliti krivdo drug na drugega. Vojaški uradniki so trdili, da je problem to, da jim je FAA sploh dovolila letenje tako blizu letališča Reagan.

V treh letih pred trčenjem je bilo v bližini letališča 85 bližnjih srečanj zračnih plovil, ki bi se lahko končala z nesrečo, je ugotovil NTSB.