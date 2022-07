Znanih devet kandidatov za naslednika Borisa Johnsona

Kandidaturo sta napovedala še finančni minister Nadhim Zahawi in predsednik odbora za zdravstvo Jeremy Hunt, medtem ko se je obrambni minister Ben Wallace odločil, da ne bo vstopil v to tekmo.

Dolgo je veljal za favorita za vstop na Downing Street po Borisu Johnsonu, a je njegovo priljubljenost pred nekaj meseci ogrozilo razkritje ugodnega davčnega statusa, ki ga je uživala njegova premožna žena. Kot nekdanji finančni minister je deležen tudi kritik zaradi domnevno nezadostnega odziva na višanje cen življenjskih stroškov v Združenem kraljestvu, ki se sooča z najvišjo inflacijo v zadnjih 40 letih.

Sunak je bil skupaj z ministrom za zdravje Javidom eden prvih, ki je v torek zvečer zapustil vlado in tako privedel do odstopa Johnsona s položaja britanskega premierja. Njegovo vlado je zaznamovala vrsta afer, od kršenja pravil in nezakonitih zabav v času pandemije, do obtožb o zlorabah njegovih ministrov in poslancev.

Johnson je zaenkrat odstopil le s čela vladajoče konservativne stranke in obenem imenoval nov kabinet, ki bo z njim na čelu do jesenskega imenovanja novega premierja opravljal tekoče posle.

Po poročanju medijev se rok za prijavo kandidatur izteče v torek zvečer. Kandidaturo bo po pričakovanjih napovedala tudi zunanja ministrica Liz Truss.

Strankarski veljaki upajo, da se bo dvostopenjsko tekmovanje končalo še pred oktobrsko letno konferenco konservativne stranke. V prvi fazi iskanja naslednika bo 358 konservativnih poslancev v parlamentu z zaporednimi krogi glasovanja, v katerih bo vsakič izločen kandidat z najmanj glasovi, izbralo dva kandidata. V drugi fazi pa bo zmagovalca na tajnem glasovanju izbiralo več deset tisoč članov stranke.