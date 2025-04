Na Slovaškem potrdili nov primer slinavke in parkljevke; nadzor poostrili tudi pri nas

Slovaški predsednik Peter Pellegrini je med današnjim obiskom v Banski Bystrici dejal, da je seznanjen z razmerami, politike pa je pozval, naj se vzdržijo nabiranja političnih točk. "To nam ne bo prav nič pomagalo. Zdaj je čas, da združimo moči in skupaj prebrodimo to težko krizo, ki se iz točke nič očitno še naprej širi. Potruditi se moramo, da jo upočasnimo, sicer se bo Slovaška soočila s posledicami, ki si jih danes ne moremo niti predstavljati," je poudaril.

Kot poroča slovaška tiskovna agencija TASR , zaenkrat še niso uspeli zaklati vseh živali s farme v Baki, na kateri so imeli približno 1060 krav molznic, 50 starejših telic in 220 telet. Pred izbruhom bolezni so na njej namolzli 12 milijonov litrov mleka na leto.

Danes pa so na Slovaškem potrdili nov primer bolezni, zaradi česar bodo zaklali še več živali. "V okuženem obratu znotraj obstoječega območja z omejitvami zaradi SIP na Madžarskem bodo pokončali vse dovzetne živali. V preostalih dveh okuženih obratih bodo pričeli s supresivnim cepljenjem v nujnih primerih. Supresivno cepljenje se izvaja pri živalih, ki jih je treba usmrtiti v okviru izvajanja ukrepov za izkoreninjenje bolezni. Zaradi velikega števila živali v okuženih obratih se usmrtitev ne more izvesti takoj, zato se s cepljenjem zmanjša tveganje za širjenje bolezni do izvedbe pokončanja živali," so informacije s Slovaške povzeli na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

V petek, 21. marca, so prisotnost bolezni potrdili na slovaških farmah v vaseh Medvedov, Narad in Baka. Eden od teh obratov stoji v območju z omejitvami zaradi izbruha bolezni na Madžarskem v začetku marca, kjer so zabeležili prvi izbruh slinavke in parkljevke v tej državi v več kot 50 letih.

"Rejci dovzetnih živali se morajo ob vsakem vstopu in izstopu iz objektov za rejo dovzetnih živali ustrezno razkužiti. Prav tako mora vsak, ki vstopi ali zapusti obrat z dovzetnimi živalmi, upoštevati higienske ukrepe, potrebne za zmanjšanje tveganja za širjenje virusa SIP. Odrejeno je tudi temeljito čiščenje in razkuževanje vseh prevoznih sredstev, ki so bila uporabljena za prevoz dovzetnih živali ali snovi, ki bi lahko bila kontaminirana, kot so živalska trupla, krma, gnoj, gnojevka in drugo," so sporočili iz UVHVVR.

Zaradi izbruhov bolezni je Slovaška prepovedala vse premike dovzetnih živali znotraj države ter iz Slovaške in vanjo. Tranzit preko okuženih regij Komarno in Dunajska Streda je prepovedan, čez ostala območja Slovaške pa je tranzit dovzetnih živali dovoljen brez ustavljanja in prekladanja živali. Na celotnem območju Slovaške so prepovedana vsa zbiranja živali, sejmi in razstave ter vstop nepooblaščenim osebam v obrate z dovzetnimi živalmi.

Nadzor v obratih, ki so v zadnjem mesecu prejeli živali iz tveganega območja

Uprava je v petek takoj po prejemu informacije o izbruhu bolezni ugotovila, da je bila Slovenija v zadnjem mesecu prejemnica več pošiljk živali, ki bi lahko predstavljale tveganje za vnos bolezni. Uprava zato trenutno izvaja nadzor v vseh obratih, ki so prejeli te živali.

UVHVVR je po prejetju obvestila o izbruhih bolezni na Slovaškem še isti dan na podlagi sklepov državnega središča za nadzor bolezni odredila prepoved vnosa pošiljk dovzetnih živali (goveda, drobnice, prašičev, divjih prežvekovalcev in ostalih dovzetnih vrst) s Slovaške do sprejetja ukrepov Evropske komisije.

Uprava imetnike živali poziva, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe (uporaba zaščitne obleke in obutve, karantena, čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, preprečevanje dostopa v hlev nepooblaščenim osebam), ki so ključni za preprečevanje vnosa bolezni tako v državo kot v rejo. Prav rejce opozarjajo, naj pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali, še posebej naj bodo pozorni na morebitne znake bolezni, kot so povišana telesna temperatura, izguba apetita, slinjenje in pojav mehurjev v ustih, rilcu, na koži vimena ter na parkljih. "Če opazijo znake, na podlagi katerih bi lahko posumili na SIP, naj to nemudoma sporočijo svojemu veterinarju," so še pozvali v Upravi.

Slinavka in parkljevka je akutna, zelo nalezljiva virusna vezikularna bolezen parkljarjev, predvsem goveda, ovac, koz, prašičev in tudi nekaterih vrst divjadi, predvsem jelenjadi, srnjadi in divjih prašičev. Bolezen za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo.