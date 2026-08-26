Znano, kdo bo nasledil milijarde enega najbogatejših Nemcev

Nemški poslovnež Klaus-Michael Kühne, ki je umrl v starosti 89 let v Švici, je bil desetletja ključna osebnost pri razvoju logističnega podjetja Kühne + Nagel, ki ga je iz družinskega podjetja preoblikoval v enega vodilnih svetovnih logističnih velikanov. Kühne + Nagel zaposluje približno 88.000 ljudi v 100 državah in na več kot 1300 lokacijah. Velja za vodilnega svetovnega ponudnika zračnega in pomorskega prometa.
Poleg logistike pa je pokojni investiral tudi v številna podjetja, nepremičnine, šport in kulturo ter bil eden najvidnejših nemških filantropov. Hkrati je imel prek holdinga Kühne velike deleže tudi v drugih podjetjih, med katerimi so Hapag-Lloyd, Lufthansa in Flix.
Eden najbogatejših Nemcev je za seboj pustil poslovni imperij, vreden več deset milijard evrov, pa tudi zelo nenavaden načrt dedovanja. Natančna vsota njegovega premoženja ni znana, se pa po nekaterih ocenah giblje med 23 in 40 milijardami evrov. Del premoženja se namreč nahaja v Švici, kjer veljajo drugačna pravila za objavo poslovnih podatkov kot v Nemčiji.
Kühne je desetletja živel v Švici, tja se je preselil v 70. letih prejšnjega stoletja. Njegovo življenje v Švici je bilo predmet številnih razprav, nenazadnje zaradi davčne obravnave njegovega ogromnega bogastva.
In kdo bo torej podedoval njegove milijarde? Kot poroča portal Fenix Magazine, naj bi večina premoženja končala prav v fundaciji Kühne-Stiftung, ki jo je leta 1976 ustanovil s starši.
Fundacija, ki bo torej igrala ključno vlogo pri upravljanju njegove poslovne in finančne zapuščine, navaja, da bodo Kühnejeva podjetniška načela in področja, ki jim je posvetil svoje delo, ostali temelj njenih dejavnosti tudi po njegovi smrti.
Najbližji družinski član, ki ostaja za Kühnejem, je sicer njegova soproga Christine, par pa nikoli ni imel otrok.
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