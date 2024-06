Znanstveniki naredili obdukcijo volka, starega okoli 44.000 let

"To je prvo odkritje poznopleistocenskega plenilca na svetu," je poudaril Albert Protopopov, vodja oddelka za preučevanje mamutov na Jakutijski akademiji znanosti. "Njegova starost je približno 44.000 let in takih najdb še ni bilo."

Truplo je bilo odkrito že leta 2021, zdaj pa so končno naredili obdukcijo, s tem, da so odvzeli vzorce notranjih organov in prebavil, da bi odkrili viruse ter spoznali volkovo prehrano ob smrti. "V najdbah fosilnih živalih vidimo, da lahko žive bakterije preživijo več tisoč let in so nekakšne priče tistih davnih časov," je dodal Artemij Gončarov, ki preučuje starodavne viruse na Severozahodni državni medicinski univerzi v Rusiji in je del ekipe, ki analizira volka.