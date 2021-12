So znanstveniki odkrili, kaj povzroča redke krvne strdke pri cepivu AstraZeneca?

Raziskovalci so izhajali iz dveh začetnih dejstev: večje tveganje za krvne strdke so opazili le pri nekaterih tehnologijah cepiva (vektorska) in ljudje s krvnimi strdki so imeli nenavadna protitelesa, ki so napadala krvne ploščice, imenovane trombocitni faktor 4.

"Adenovirus ima izjemno negativno površino, faktor trombocitov pa je izjemno pozitiven in obe stvari zelo dobro sodita skupaj," je za BBC News pojasnil profesor Alan Parker, eden od raziskovalcev na Univerzi Cardiff. Hkrati je opozoril, da so uspeli le dokazati povezavo med njima. "To, kar imamo, je sprožilec, vendar obstaja še veliko korakov, ki se morajo zgoditi, da pride do strdka."

V Združenem kraljestvu je bilo doslej razdeljenih skoraj 50 milijonov odmerkov cepiva AstraZeneca, krvni strdki pa so bili povezani s 73 smrtnimi primeri.

"Nikoli ne bi mogli predvideti, da se bo to zgodilo. Možnosti so izjemno majhne, zato moramo gledati širšo sliko – število življenj, ki jih je to cepivo rešilo," je še dejal Parker.

V podjetju AstraZeneca trdijo, da je njihovo cepivo rešilo več kot milijon življenj po vsem svetu in preprečilo 50 milijonov primerov okužb s koronavirusom. A bolezenske težave, povezane z nastajanjem krvnih strdkov, so zasenčile uspehe in marca letos pripeljale celo do tega, da je nekaj držav Evropske unije iz previdnostnih razlogov začasno ustavilo cepljenje s tem cepivom.