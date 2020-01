Znanstveniki odkrili metodo, ki bi lahko vodila do univerzalnega zdravila za raka

Skupina znanstvenikov s Cardiffske univerze je odkrila metodo, za katero so laboratorijski testi pokazali, da bi lahko uničila raka na postati, dojkah, pljučih in druge vrste raka. Izsledki raziskave, ki so jih objavili v publikaciji Nature Immunology, še niso bili preizkušeni na pacientih, a raziskovalci trdijo, da ima odkritje enormni potencial. Strokovnjaki so izpostavili še, da je raziskovanje sicer v zgodnji fazi, a je zelo vznemirljivo, poročaBBC.

Za kaj gre?

Imunski sistem je naš obrambni mehanizem pred infekcijami, ki pa lahko napada tudi rakave celice. Znanstveniki so pod drobnogled vzeli nekonvencionalne in doslej neodkrite načine, na katere imunski sistem napada rakave celice in tumorje. Ljudje imajo v krvi T-celice oziroma limfocite T. Te celice predstavljajo potencial za zdravljenje raka, saj lahko zaznajo, ali telesu preti grožnja, ki jo mora izločiti oziroma napasti. Te celice lahko zato napadejo več vrst rakavih celic. ’’Obstaja možnost, da bi tako lahko zdravili vsakega pacienta,’’je dejal raziskovalecin profesorAndrew Sewell. Dodal je, da doslej ni nihče verjel, da je kaj takšnega možno in da bi lahko ena vrsta T-celic uničila različne vrste raka. Pomembno je, da T-celice pri tej metodi niso uničile oziroma poškodovale zdravih celic.