Znanstveniki odkrili ohranjeno truplo izumrlega jamskega medveda

Po mnenju ene vodilnih ruskih strokovnjakov za izumrle vrste iz časa ledene dobe so nove najdbe "svetovnega pomena". Znanstvenica Lena Grigorievaje o odkritju odrasle zveri povedala: "Danes je to prva in edina tovrstna najdba - cel trup medveda z mehkimi tkivi. Popolnoma je ohranjen, z vsemi notranjimi organi in celo z nosom."

Pojasnila je, da so do zdaj našli le lobanje in kosti."Ta najdba je zelo pomembna za ves svet," je dodala, poroča The Siberia Times.

Ostanke so našli pastirji severnih jelenov, analizirali pa jih bodo znanstveniki na Severovzhodni zvezni univerzi (NEFU) v Jakutsku, ki je ena najboljših med raziskovalci izumrlih volnastih mamutov in nosorogov. K študiji bodo povabljeni tudi številni ruski in tuji kolegi. V ločeni najdbi so našli še truplo mladiča jamskega medveda.