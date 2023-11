Znanstveniki našli starodavnega sesalca, ki naj bi izumrl

Bodičaste živali imenujejo kar živi fosili, na Zemlji naj bi se prvič pojavile pred 200 milijoni let, torej še v času dinozavrov, piše BBC. Do zdaj je bil namreč edini dokaz, da je vrsta kjunatega ježka Attenborough obstajala, desetletja star muzejski primerek poginule živali. Žival so po več kot 60 letih ujeli s kamerami, nameščenimi v gorovju Kiklopi v indonezijski provinci Papua.

A posnetki izgubljene živali so poskrbeli za navdušenje raziskovalcev, ki so bili prepričani, da je ta vrsta kljunatega ježka že izumrla. "Bil sem evforičen, prav tako celotna ekipa," je trenutek, ko je na posnetku zagledal redkega sesalca, za BBC opisal dr. James Kempton, ki je sodeloval pri odpravi. Kot je še povedal, je o odkritju obvestil tudi samega Davida Attenbourgha, ki je bil nad odkritjem prav tako izjemno navdušen. Za posnetke se je morala ekipa znanstvenikov pošteno potruditi, na odpravi so se namreč 'borili s pijavkami in malarijo', da so se dokopali do dragocenega posnetka.