Znanstveniki pritrjujejo: lastniki dragih avtomobilov so najslabši vozniki

Med raziskavo so prostovoljcem – belopoltemu moškemu, belopolti ženski, temnopoltemu moškemu in temnopolti ženski – naročili, naj večkrat na isti način prečkajo cesto. Pri tem so prečkanje ceste snemali in analizirali odzive in ravnanje voznikov. Ugotovili so, da je manj verjetno, da pešcem na prehodu za pešce ustavijo vozniki razkošnih vozil.

Nova raziskava, ki so jo opravili znanstveniki Univerze v Nevadi, je namreč pokazala, da očitno drži, da se lastniki dragih avtomobilov čutijo bolj superiorne nad drugimi uporabniki cest, in da kažejo manj empatije do pešcev. V Las Vegasu so namreč opravili poskus s prečkanjem ceste.

Se vam je zgodilo, da ste se na cesti jezili nad voznikom, ki ne upošteva pravil, se ne ustavi na prehodu za pešce, ne uporablja smernikov ali pa se vam na avtocesti tako rekoč "zalepi" na zadek vozila, nato pa ste ugotovili, da gre za vozilo višjega cenovnega razreda? Je to le naključje? Da so vozniki dragih avtomobilov dejansko pogosto najslabši vozniki, pritrjujejo tudi znanstveniki.

Verjetnost, da bodo upočasnili pred prehodom za pešce, se je zmanjševala za tri odstotke za vsakih 1000 dolarjev (900 evrov) vrednosti vozila. Torej, dražji kot je bil avtomobil, manjša je bila verjetnost, da bodo vozniki pešcem ustavili. "Neobčutljivost in zmanjšana sposobnost za interpretacijo misli in občutkov drugih ljudi, skupaj z občutki upravičenosti in narcizma, lahko privedejo do zmanjšane empatije do pešcev," so zapisali v študiji. Poleg tega se je izkazalo še, da so vozniki v večji meri ustavili belopoltemu in ženskim udeležencem.

Osebnostne značilnosti lahko razložijo potrebo po dragih vozilih

Sicer to ni edina raziskava, ki je pokazala, da so vozniki dragih avtomobilov "vzvišeni". V začetku leta je tudi finska raziskava, ki so jo opravili med skoraj 2000 vozniki v Helsinkih, pokazala, da so moški, ki vozijo luksuzne avtomobile, zelo pogosto "prepirljivi, trmasti, neprijetni in nesočutni". "Opazil sem, da tisti, ki največkrat prevozijo rdečo luč, ne dajo prednosti pešcem in na splošno vozijo bolj nepremišljeno in prehitro, pogosto tisti, ki vozijo hitre nemške avtomobile," je dejal profesor družbene psihologije Jan-Erik Lönngvist z Univerze v Helsinkih.

Ker so želeli ugotoviti, kakšne osebnosti bodo bolj verjetno kupile drag avtomobil, so naredili poseben osebnostni test med lastniki avtomobilov. "Odgovori so bili nedvoumni: obstaja velika verjetnost, da imajo egocentrični moški, ki so prepirljivi, trmasti, neprijetni in nesočutni, v lasti visokocenovne avtomobile, kot so audi, BMW ali mercedes," je pokazala finska raziskava. "Te osebnostne lastnosti razložijo potrebo po tem, da si lastijo drage izdelke, in te iste lastnosti razložijo, zakaj takšni ljudje kršijo cestnoprometne predpise bolj pogosto od ostalih voznikov," je dodal Lönngvist.

Toda finska študija je pokazala še, da po dragih vozilih posegajo tudi osebe, ki so zelo "vestne". "Ljudje s takšno osebnostjo so praviloma zelo ugledni, ambiciozni, zanesljivi in dobro organizirani," so dodali v študiji. S tem, ko se odločajo za zanseljiv avtomobil, želijo poslati sporočilo, da so tudi sami zanesljivi, je ta izsledek študije pojasnil profesor Lönngvist.

Povezavo med vestnimi osebnostmi in lastništvom dragih vozil so odkrili tako pri moških kot ženskah. V nasprotju pa so povezavo med egoističnimi osebnostnimi značilnostmi in dragimi vozili ugotovili le pri moških, ne pa tudi pri ženskah.