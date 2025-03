Znanstveniki ujeli redek prizor: hobotnica, ki jezdi morskega psa

Raziskovalci so redek prizor, ki jih je osupnil, posneli že decembra 2023, a so ga šele zdaj delili z javnostjo.

Skupina znanstvenikov z univerze v Aucklandu je ob severni obali Nove Zelandije raziskovala ocean, ko so zagledali nenavaden par. Rochelle Constantine je povedala, da je bila sprva zmedena, saj je mislila, da je oranžna lisa na hrbtu morskega psa morda poškodba. "Najprej sem pomislila: Je to boja? Se je zapletel v ribiško mrežo ali pa gre za velik ugriz?" je znanstvenica komentirala za New York Times.

Aktivirali so dron, ko se je ta približal morskemu psu, pa so hitro zagledali lovke in s tem odkrili prvega "sharktopusa" (skovanka angleških izrazov za morskega psa in hobotnico op. a.) na svetu.