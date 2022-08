Znanstveniki v skrbeh za belega kita, ki je pred dnevi zataval v Seno

V Franciji poteka reševalna akcija belega kita oziroma beluge, ki so ga v torek opazili v reki Seni. Priplaval je vse do zapornice, približno 70 kilometrov severno od Pariza oziroma okoli 160 kilometrov od ustja reke v Rokavskem prelivu. Vidno podhranjenega kita so skušali spodbuditi, da bi se obrnil in odplaval nazaj proti morju, a dosedanji napori niso obrodili sadov.

Štirimetrskemu kitu so ponudili tudi zamrznjene slanike in žive postrvi, vendar je lokalna uradnica Isabelle Dorliat-Pouzet dejala, da se za hrano ne zmeni. "Je precej shujšan in zdi se, da ima težave s prehranjevanjem," je pojasnila za AFP.

Zdaj bodo poskusili še z vitaminskim koktajlom, ki mu ga bodo vbrizgali. Upajo, da mu bo ta pomagal povrniti tek in energijo, ki jo kit potrebuje za vrnitev v Rokavski preliv in nato v svoj naravni habitat v Arktično morje.

Druga možnost, o kateri razmišljajo, pa je, da bi kita fizično odstranili iz reke in ga prepeljali do morja. Vendar pa je to za sesalca še bolj naporno in bi za takšen podvig potreboval dovolj moči.