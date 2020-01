Znanstvenikom prvič uspelo poustvariti koronavirus zunaj Kitajske

Raziskovalci so v specializiranem laboratoriju v Melbournu uspeli preko vzorca okuženega pacienta ustvariti kopijo virusa. Vzorec so sicer prejeli prejšnji petek. "Da se bo podobna virusna okužba nekega dne pojavila, smo predvidevali že leta nazaj. Prav zato nam je uspelo odgovor dobiti tako hitro," je dejal Mike Catton z Inštituta za infekcije in imunologijo Peter Doherty.

Avstralskim znanstvenikom je kot prvim na svetu uspelo poustvariti nov koronavirus zunaj Kitajske. Odkritje so označili za "pomemben preboj", ki ga bodo delili s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) v upanju, da bo morda pomagalo v prizadevanjih za diagnosticiranje in zdravljenje okužb.

"Test na protitelesa nam bo omogočil restrospektivno testiranje ljudi, pri katerih obstaja sum na okužbo. S tem bomo lahko izdelali natančnejšo sliko glede razširjenosti virusa, posledično pa videli tudi dejansko stopnjo umrljivosti," pravi Catton. Zdravnik še dodaja, da bo to pomagalo tudi pri oceni učinkovitosti poskusnih cepiv.

Nekaj podobnega je sicer že pred dnevi uspelo tudi kitajskim znanstvenikom, ki so z WHO delili zaporedje genomov, ne pa tudi samega virusa. Ta je doslej ubil 132 ljudi, število okuženih pa je že preseglo 6000. Zunaj Kitajske sicer niso poročali o smrtnih primerih, je pa vsaj 47 primerov okužb potrjenih v 16 drugih državah - vključno s Tajsko, Francijo, ZDA in Avstralijo.

'Upanje na preboj'

Avstralski zdravniki upajo, da bo to umetno ustvarjeno kopijo virusa moč uporabiti kot 'kontrolni material' za testiranje, kar bi pomenilo preboj v diagnosticiranju. To bi lahko bilo pomembno predvsem pri testiranju potencialno okuženih, ki pa še ne kažejo simptomov. Kot so že pred dnevi sporočile tudi kitajske oblasti, se koronavirus (podobno kot običajna gripa) namreč širi tudi v času inkubacije. WHO tega sicer še ni uradno potrdil.