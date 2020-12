Znova je treslo, tudi v Sloveniji popotresni sunek zbudil številne

Po torkovem rušilnem potresu z epicentrom v Petrinji in z magnitudo 6,2 so se mnogi prebivalci na Hrvaškem, pa tudi v Sloveniji, zopet zbudili zaradi tresenja tal. Po podatkih hrvaške seizmološke službe je šlo za tri popotresne sunke. Prvi ob 6.15 z magnitudo 4,7, drugi 11 minut pozneje z magnitudo 4,8 in tretji minuto pred pol sedmo z magnitudo 3,9.

Tla na osrednjem Hrvaškem so se 15 minut čez 6. uro zjutraj ponovno zatresla, in sicer dan po rušilnem potresu z epicentrom v Petrinji z magnitudo 6,2. Ta prvi jutranji sunek je imel magnitudo 4,7, le 11 minut pozneje pa je znova streslo, in sicer z magnitudo 4,8. Seizmološka služba Hrvaške je sporočila, da je minuto pred pol sedmo bil še tretji sunek z magnitudo 3,9. Že prvi sunek je zbudil tudi številne prebivalce Slovenije. Hrvaški seizmolog Ivica Sovićje sicer v oddaji 24UR ZVEČER razložil, da bodo popotresni sunki trajali leto ali dve, saj je šlo v torek za zelo močan potres.