Znova odprli primera izginotja šestletnega Reneja in petletne Inge

Kot poročajo nemški mediji, gre za šestletnega Reneja Hasseja iz Elsdorfa, ki je izginil leta 1996, ko je bil z družino na počitnicah v Algarveju. Izginil naj bi medtem, ko so bili na plaži. Da bi Brueckner lahko bil vpleten, kaže časovnica preiskave, saj je med 1995 in 2007 živel na Portugalskem.

Brueckner je bil lani v Nemčiji spoznan za krivega posilstva 72-letne Američanke v Praia da Luzu na Portugalskem. Posilstvo se je zgodilo leta 2005 – dve leti, preden je Madeleine izginila na istem območju, poroča Guardian.43-letnik je bil v preteklosti obsojen zaradi več kaznivih dejanj: zoper otroke, tatvine in preprodaje drog. Prva obtožba zaradi spolne zlorabe otrok ga je doletela v Nemčiji že leta 1994, ko je bil še v najstniških letih. Zatem se je preselil na Portugalsko in živel v Praia da Luzu vse do leta 2007. V tem času je opravljal različne začasne službe v gostinstvu in hotelirstvu. Ob tem pa naj bi tudi vlamljal v hotelske sobe in apartmaje.

Le nekaj mesecev po izginotju Madeleine je portugalska policija v povezavi s tem primerom preiskovala tudi Bruecknerja, poroča britanski Telegraph, a so ga tamkajšnji detektivi izločili kot možnega osumljenca. Namesto tega se je portugalska policija osredotočala na starše Madeleine in poskušala dokazati, da so deklico ubili v apartmaju ter to poskušali prikriti.