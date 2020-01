Znova odprli vrata živalskega vrta, v katerem je na silvestrovo poginilo 30 živali

Spomnimo, v živalskem vrtu v Krefeldu je na silvestrovo zagorelo, pri tem pa je poginilo 30 živali.Vzrok požara, ki je izbruhnil v sredo malo po polnoči, naj bi bili leteči kitajski novoletni lampijoni, ki so sicer v Severnem Porenju-Vestfaliji prepovedani od leta 2009. Na pogorišču so preiskovalci odkrili tri lampijone z ročno napisanimi voščili. Policija primer obravnava kot požig zaradi malomarnosti.

Policiji so se po tragediji javile 60-letnica in njeni dve odrasli hčeri, češ da so nenamerno zanetile požar. Navedle so, da so prižgale pet kitajskih lampijonov, od katerih bi eden lahko zanetil ogenj. Povedale so še, da so lampijone naročile po spletu in da se niso zavedale, da so v Nemčiji prepovedani.