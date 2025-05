Zobozdravnica izvajala operacije presajanja las: dve osebi umrli

19. novembra lani je umrl prvi, 15. marca letos pa še drugi pacient. Obema je operacijo presaditve las v Indiji izvedla zobozdravnica Anushka Tiwari , ki pa po poročanju The Independenta , ki povzema indijske medije, domnevno ni imela ustrezne izobrazbe oz. kvalifikacije.

Tudi Vinitu Kumarju Dubeyju se je zdravstveno stanje po operaciji, ki je bila izvedena 13. marca, hitro poslabšalo. Njegova žena Jaya Tripathi je povedala, da je dan po operaciji prejela klic, da je možev obraz otekel. "Še isti večer smo klicali zdravnico, ki je opravila poseg, ki je priznala, da je operacijo opravila brez potrebnega testa," je dejala za NDTV . Njenega moža so zaradi tega premestili v drugo bolnišnico, kjer pa ga niso mogli rešiti. Dan kasneje je umrl.

Začetek preiskave njegove smrti je po navedbah komisije razkril znatno zdravniško malomarnost. Poseg je bil namreč izveden kljub temu, da je imel pacient diabetes in povišan arterijski tlak, poroča Times of India.Obdukcija je pokazala možganski edem in hudo okužbo zaradi nesterilizirane opreme, pa piše Hindustan Times.

Preiskovalci zdaj preučujejo širše delovanje klinike, v kateri je delovala Tiwarijeva, vključno s kvalifikacijami drugih članov osebja in upoštevanimi medicinskimi standardi. Višji policijski uradnik Ashutosh Kumar je dejal, da bo policija zaradi zaslišanja zahtevala premestitev zobozdravnice v policijski pripor.