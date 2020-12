Dešifrirali zapis Zodiaka: Upam, da se zabavate, ko me poskušate ujeti

V petek je strokovnjak za dešifriranje David Oranchak razkril zlovešče sporočilo morilca, ki je ustrahoval severno Kalifornijo v poznih 60. letih."Upam, da se zelo zabavate, ko me poskušate ujeti," se glasi zapis oziroma vrsta simbolov, ki jih je Zodiak poslal časopisu San Francisco Chroniclenovembra 1969. "Ne bojim se plinske celice, saj me bo le prej poslala v raj, sedaj imam dovolj sužnjev, ki delajo zame."

Da je skupina strokovnjakov razvozlala skrivne simbole Zodiaka, je potrdil tudi ameriški FBI. A dodajajo, da to verjetno ne bo pomagalo pri desetletja dolgem iskanju serijskega morilca, katerega identiteta še vedno ostaja neznanka."Zodiak je teroriziral več skupnosti na severu Kalifornije in čeprav so minila že desetletja, še vedno iščemo pravico za žrtve njegovih brutalnih zločinov," je dejal tiskovni predstavnik Cameron Polan za San Francisco Chronicle.

V San Franciscu je primer Zodiaka še vedno odprt, preiskava še vedno poteka.

Gre sicer za drugo dešifrirano kodo Zodiaka. Prvo, ki jo je Zodiak poslal časopisomThe Chronicle, San Francisco Examinerin Vallejo Times-Herald, sta razrešila tamkajšnji učitelj in njegova žena. Namen obeh zapisov je zastraševanje in provokacija. Zapisi pa razkrivajo izredno malo o samem morilcu in njegovi identiteti."Uživam v ubijanju, ker je tako zelo zabavno," se glasi prvo dešifrirano sporočilo.

Zloglasni serijski morilec, znan pod psevdonimom Zodiak (Zodiac), je v poznih 60. in zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja ustrahoval severno Kalifornijo. Medijem v San Franciscu je začel leta 1969 pošiljati zbadljiva in posmehljiva pisma, v katerih so se skrivali tudi štirje kriptogrami, eden izmed njih naj bi razkril njegovo identiteto. Klical je tudi policijo.

Njegova tarča so bili mladi pari, dva moška sta preživela njegov poskus umora. Oblasti ga uradno povezujejo s petimi umori na območju sanfranciškega zaliva, a domnevajo, da je njegovih zločinov mnogo več. Sam je v preteklosti trdil, da je umoril 37 ljudi. Iskal je slavo za svoje zločine, saj je časopisom večkrat grozil, da bo umoril več ljudi, če ne bodo objavili njegovih sporočil.