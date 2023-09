'Zombi drogo', ki je močnejša od heroina, na Hrvaško prinesli turisti

Usodne so lahko že izjemno majhne količine, od dveh do treh miligramov, kar je približno enako kot pet do sedem zrn soli.

Na fentanil, ki uporabnike spremeni v 'zombije', že dlje časa opozarjajo v Ameriki, sedaj pa se je pojavil tudi na Hrvaškem. "Prvič smo fentanil zaznali na prireditvah, kamor so ga prinesli tuji dopustniki. Gre za novost," je za Dnevnik.hr povedal direktor zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak.

Na Hrvaškem je sicer odobren tako imenovani medicinski fentinil, ki se uporablja za lajšanje hudih bolečin pri nekaterih boleznih. Predpišejo pa ga le po strogem in posebnem protokolu, do danes pa so zabeležili dva primera zlorabe legalno proizvedenega fentanila, ki se uporablja kot zdravilo, je pojasnila Željka Petković iz zavoda. Ta teden sta na Hrvaškem namreč umrla moška, stara okoli 40 let, za katera sumijo, da sta prvi žrtvi fentanila. Moška sta bila nekdanja odvisnika, ki sta se zdravila v zagrebški psihiatrični kliniki. Pristojni si ne zatiskajo oči, da takih primerov ne bo še več.

Fentanil sicer velja za eno od najbolj smrtonosnih drog, usodne pa so lahko že izjemno majhne količine, od dveh do treh miligramov, kar je približno enako kot pet do sedem zrn soli.

"Drogi se je treba čim bolj izogibati"

Hrvaški minister Vili Beroš je javnost že pozval k previdnosti. "Pozivam vse mlade in tiste, ki pridejo v stik s to drogo, da je izjemno nevarna in se ji je treba čim bolj izogibati."

Psihiater Ivan Ćelić je za RTL pojasnil, da so drogi najbolj izpostavljeni tisti, ki mamila kupujejo na ulici. "Lahko kupujejo kokain, ki pa so mu preprodajalci dodali fentanil, da bi dosegli večji učinek zasvojenosti." "Pri nelegalno proizvedenem fentanilu, ki ga najpogosteje najdemo v obliki prahu ali tablet, je težava, da se ne ve, v kakšni koncentraciji se uporablja," je pred nevarnostjo sintetičnega opioida posvaril tudi Petković.