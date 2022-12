Zoper Muskov Neurolink je zaradi domnevne zlorabe živali sprožena preiskava

V podjetju Neuralink se ukvarjajo z razvijanjem možganskih vsadkov, za katere upajo, da bodo paraliziranim ljudem znova pomagali shoditi. Hkrati naj bi ti vsadki pomagali pri drugih nevroloških težavah. Za razvijanje teh nevrotehnoloških izdelkov pa v podjetju opravljajo poskuse na živalih. Nekateri zaposleni v Neurolinku menijo, da v laboratorijih niso sledi navodilom in prepisom glede ravnanja z živalmi. Po njihovem naj bi bili poskusi na živalih, zaradi želje po čimprejšnjem lansiranju izdelka, prenagli, kar je povzročalo nepotrebno trpljenje in pogin živali.

V zapisih, ki jih je najprej pridobil Reuters, je razvidno, da je od leta 2018 zaradi poskusov na živalih poginilo 280 ovc, prašičev in opic. To število sicer ne pomeni, da je Neuralink kršil regulacije ali standardne raziskovalne prakse. A zaposleni v podjetju opozarjajo, da bi število poginov lahko bilo manjše.

V enem primeru so tako čip napačne velikosti vnesli v 25 prašičev. Po mnenju zaposlenih bi to napako lahko preprečili z več čas časa pripravo, ki pa ga zaradi priganjanja lastnika podjetja Elona Muska niso imeli. Ob neki priložnosti naj bi Musk raziskovalcem dejal, naj si predstavljajo, da imajo na sebi bombo, s čimer je želel pospešiti proizvodni proces, poroča SkyNews.

Podjetje Neuralink je za projekt razvoja čipa sicer predhodno pridobilo odobritev ameriške agencije za hrano in zdravila. V okviru tega projekta so znanstveniki razvili majhen vsadek z več kot 3000 elektrodami, pritrjenimi na prožne niti, ki merijo približno desetino velikosti lasu in ki lahko spremljajo delovanje okoli 1000 nevronov.

Ob lansiranju izdelka na živalih je Musk povedal, da so v tri prašiče vsadili po dva vsadka v velikosti kovanca. Po njegovih besedah so bile te živali "zdrave in srečne in jih ni mogoče razlikovati od običajnega prašiča". Po lansiranju izdelka na živalih so v podjetju upali, da bodo lahko pričeli s poskusi na ljudeh, a bodo ti zaradi preiskave morda odloženi.